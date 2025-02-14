〈ESG大趨勢〉中鼎連續10年入選DJSI「新興市場」成分股

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-14 12:21

‌



中鼎 (9933-TW) 今 (14) 日指出，標普永續年鑑為全球最具指標性的 ESG 評鑑，揭露國際道瓊永續指數（DJSI）對企業前一年度 ESG 表現的觀察與結果，中鼎已連續 10 年入選 DJSI「新興市場」成分股。而本年度的評鑑，範圍涵蓋全球 62 個產業 7,690 家企業，最終僅 780 家企業脫穎而出。此次中鼎集團兩家公司雙雙入榜，展現致力永續經營的優異成果。

中鼎集團總裁余俊彥表示，世界上的每一座工廠、設施、建築都需要經過工程公司的設計和施工，全球中鼎人立志成為「地球永續的把關者」，並將永續思維融入專案執行中，同時攜手全球合作夥伴發揮工程影響力，善盡企業公民責任。中鼎將公司營運及未來成長與永續目標密切結合，在 ESG 三大面向展現的優異成果，帶動業績穩定成長，成功達成經濟發展與環境保護的雙贏。

‌



在公司治理面向，2024 年，集團合併營收 1,197 億，創歷史新高；新簽合約 1,256 億，連續５年突破千億；在建工程 3,334 億，持續位在高點。其中，低碳環保業務占比高達 6 成，如：全球競相投入的 CCS 碳捕捉與封存領域，中鼎取得台灣首例「碳封存場地面設施統包工程案」、國際晶圓大廠「碳捕捉試驗廠案統包工程」，為台灣首家在碳捕捉與碳封存上下游工程皆有經驗與實績的工程公司，為推動淨零目標做出具體貢獻。

在環境面向，透過「綠色工程」的推動，中鼎確保工程從設計至建造及營運各階段的全生命週期，都能有效節能減碳，並積極發揮影響力，攜手合作夥伴打造綠色供應鏈，協助產業綠色轉型。如中鼎於 2024 年創台灣工程服務業首例，依循「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」，通過近期與長期減碳目標與路徑的審查，設定 2030 年範疇一與範疇二碳排減量 45%。

同時，中鼎並成立「中鼎供應商淨零聯盟」，推出各項輔導及獎勵措施等方式，鼓勵難度較高的範疇三供應鏈廠商，於 2028 年前制定減碳目標。此外，在生物多樣性方面，中鼎在全球各地執行專案時，貫徹生物多樣性熱區分析及零毀林承諾，落實重要物種保育；並回應國際趨勢，簽署商業自然聯盟倡議，成為全球首批自然相關財務揭露（TNFD）先行者企業，並設定氣候暨自然相關目標進行風險管理與行動作為。以多面向的具體行動，展現守護生物多樣性的決心。

在社會面向，中鼎致力社會關懷，對於人才培育及永續教育推動不遺餘力，遵循聯合國永續發展目標（SDGs），同時整合「中鼎教育基金會」與社區力量，帶來正向改變。在國際參與部分，「中鼎教育基金會」為台灣第 11 個獲聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）認可的 NGO 觀察員，並持續參與聯合國氣候變遷大會，讓世界看見台灣致力永續的努力。