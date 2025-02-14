聯嘉拓海外生產基地 墨西哥新廠9月完工 明年量產

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-14 10:16

‌



全球車用 LED 領導廠商聯嘉光電 (6288-TW) 宣布，位於墨西哥的新廠房動土，是全球供應鏈戰略布局的重大里程碑，預計於 9 月完工，並於 2026 年開始量產出貨，未來將可藉此強化於墨西哥、中南美和歐洲市場的供應及服務能力，目標 5-7 年內成為旗下最大生產基地。

聯嘉說明，新廠位於墨西哥克雷塔羅州 (Querétaro) 新設工業區的，緊鄰多家國際車燈廠，可有效降低庫存、運輸及包裝成本，並減少碳排放，提升供應鏈效率，且該廠產品並不回銷美國市場，因此不受美國川普總統對墨西哥加稅關稅政策的影響。

‌



聯嘉光電總經理黃昉鈺說，因應全球環境瞬息萬變，敏捷應對市場挑戰，不斷強化與全球主要車燈廠的策略聯盟，墨西哥新廠已取得多項 6-7 年的 LED 車燈模組長期訂單，並持續增加與客戶的合作專案，隨著業務持續成長，墨西哥新廠預計在 5-7 年內成集團最大生產基地，並創造約 800 個管理、工程、製造和品質管理等領域的就業機會，為當地經濟發展注入動能。

聯嘉全球行銷總監郭昆樺透露，目前每年約有 200 萬台北美新車搭載聯嘉的 LED 車燈模組，今年預計將從海外製造基地向北美市場運送超過 300 個貨櫃。

克雷塔羅州永續發展部秘書長 Marco Antonio Del Prete Tercero 和 Frisa 營建集團董事長 Carlos 均表示，聯嘉的進駐具有指標性意義，將全力提供各項協助與優惠服務，確保該廠在未來的運營順利成功。