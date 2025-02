【美股法說】 CSCO︱思科系統Cisco Systems AI訂單爆發！後續要注意什麼？

‌



2.AI 相關發展 •AI 訂單達 $7 億美元,遠超 Q1 的 $3 億美元,顯示市場需求增強。 •AI 訂單來源: •Silicon One 晶片、光學元件、AI 網路設備 為主要驅動力。 •Nexus 9300(AMD DPU) 推出,提升 AI 網路安全與效能。 •AI 訂單預計在 2025 H2 開始轉化為營收,目前仍處於預備階段。

3. 企業與電信市場需求

• 企業 IT 訂單成長趨緩,但需求仍穩定。

• 電信市場需求持續增長,特別是 歐洲電信業者規劃 AI as a Service。

•WiFi 7 部署 進入醞釀期,未來 2-3 季可能成為企業 IT 設備換代契機。