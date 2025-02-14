【美股法說】 CSCO︱思科系統Cisco Systems AI訂單爆發！後續要注意什麼？

鉅亨研報 2025-02-14 14:49

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Cisco 本次財報中，AI 相關訂單直接從上一季的 3 億美元跳到 7 億美元，代表市場對思科的 AI 網路設備需求超級旺盛，像是他們家的晶片、光學元件、交換機都賣得很不錯。其中，新推出的 Nexus 9300 交換機，因為採用了 AMD 的 DPU，在網路安全上更上一層樓，也吸引了不少企業客戶。

除了 AI，思科另一個亮點就是併購來的 Splunk 業務，它持續保持雙位數的成長，而且比預期更早開始賺錢，雖然財報數字因為結算時間的關係，沒有完全顯示出來。這也讓大家看到思科在資安領域的潛力。

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不過，這次財報也有一些隱憂。像是美國對中國、加拿大、墨西哥增加關稅，導致思科的毛利率從 69.3% 降到 68.7%，預計下一季還會再降到 67%-68%。此外，市場上越來越多白牌設備（ODM）廠商在搶食市場，也對思科造成一些競爭壓力。

總體來說，思科這次財報的重點在於 AI 訂單的爆發性成長，以及 Splunk 持續穩定的貢獻。雖然關稅和競爭帶來一些挑戰，但思科在 AI 網路基礎設施的領先地位，以及新產品的推出，都讓投資人對其後市充滿期待。特別是他們家的 AI 產品如 HyperShield，還有針對 AI 設計的網路架構 Hyperfabric，都已經開始有企業客戶採用。 只是這些 AI 訂單要到 2025 下半年才會開始轉化為營收，這點大家要稍微注意一下。

一、 法說會重點

1. 營收與財務表現

• 營收預計介於 $13.75B - $13.95B，與 Q1 基本持平。

• 毛利率 68.7%，較 Q1 69.3% 略降，主要因 關稅影響。

•Splunk 持續雙位數成長，但因財報結算時間不同，未完全反映業績。

2.AI 相關發展

•AI 訂單達 $7 億美元，遠超 Q1 的 $3 億美元，顯示市場需求增強。

•AI 訂單來源：

•Silicon One 晶片、光學元件、AI 網路設備 為主要驅動力。

•Nexus 9300（AMD DPU） 推出，提升 AI 網路安全與效能。

•AI 訂單預計在 2025 H2 開始轉化為營收，目前仍處於預備階段。

3. 企業與電信市場需求

• 企業 IT 訂單成長趨緩，但需求仍穩定。

• 電信市場需求持續增長，特別是 歐洲電信業者規劃 AI as a Service。

•WiFi 7 部署 進入醞釀期，未來 2-3 季可能成為企業 IT 設備換代契機。

4. 關稅與供應鏈影響

• 美國對 中國、墨西哥、加拿大 增加關稅，影響……

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二、Q&A 環節重點分析

三、本季和上季的差異

好康報你知：