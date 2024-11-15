中鼎偕南韓三星工程拿下中東乙烯廠的儲槽工程4億美元合約

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 16:58

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統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團，以執行全球最大乙烯廠中東卡達 RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）統包工程的優異實績，接續得標此一乙烯廠的儲槽統包工程。儲槽容量 3 萬噸，合約金額 4 億美元，預計 2027 年第三季完工，也為中鼎於中東煉油石化市場的競爭力與影響力，再添實績。

中鼎指出，此一標案業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals, RLP）為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立的合資企業。此一乙烯儲槽，位於卡達拉斯拉凡工業市，由中鼎攜手南韓三星工程（Samsung E&A）合組 SCJV 聯合承攬團隊共同承攬。此案鄰近團隊執行中的 RLPP 乙烯廠統包工程案場，完工後，將作為本廠維護／維修期間及緊急狀況發生時的乙烯暫存槽，並作為彈性調度儲存槽。

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中鼎董事長楊宗興董事長表示，此一全球矚目的 RLPP 乙烯廠正全力執行中，感謝拉斯拉凡化工的信賴，接續將本廠的儲槽工程託付團隊執行，團隊有信心以豐富的國際統包、專案管理經驗及安全第一的落實，圓滿完成本案。