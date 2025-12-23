鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-23 14:43

中鼎指出，此一評鑑由台電主辦，在表揚落實「綠色環保工地」管理及友善環境的優良工程團隊。中鼎李銘賢總經理表示，台中電廠新建燃氣機組計畫執行期間，中鼎團隊配合主管機關的精進措施並遵循最新環保法規，導入多項智慧應用，包括：AI 智慧判別系統、環境感測設備、工程機具清潔排放自主管理標章等，並積極運用綠色技術，如發電廠底灰再利用、於排水系統放養魚群捕食孳生源、設立分電盤減少空污、廢石破碎與灌漿模板及拆箱廢料的再利用等，大幅降低施工過程對環境的影響，為中鼎「綠色工程」的最佳實踐。

中鼎指出，除了台中電廠新建燃氣機組計畫的優異表現，在電力領域，中鼎是台灣唯一兼具電廠及液化天然氣（LNG）接收站統包工程能力的廠商，不僅參與全台各時期的電廠建設及所有營運中的接收站相關工程。同時，中鼎更成功將實績拓展至馬來西亞、越南、泰國、印度等地。