〈2024半導體展〉中鼎展示半導體綠色工程科技為地球永續把關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 10:01

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CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團為「台灣第一、全球百大」的統包工程承攬商，致力以先進的綠色減碳技術，攜手全球客戶打造「綠色工程」實踐永續。明 (4) 日起參展於台北的 SEMICON TAIWAN 國際半導體展。

中鼎表示，中鼎將展示「綠色工程」實績和數位科技的最新成果，分享如何在智能與綠色技術結合下，以跨領域的專業技術和經驗，為高科技產業提供高度整合的一條龍服務，共創經濟與環境的雙贏。

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以智慧科技助力 ESG 推動為世界趨勢，中鼎表示，在本次展覽中，特別展示了中鼎長期投入科技創新和應用的成果。包含「iEPC 智能化統包工程」及「Digital Twin 數位雙生技術」，以虛實整合技術，於實體工廠建造時同步完成虛擬工廠，並將服務連結至後續的操作維護，以工程全生命週期數位化服務，為客戶創造最大價值；以及廣受業界好評的「Mr. Energy 智慧化能源管理系統」，已升級並新增溫盤模組，讓客戶在管理能耗的同時，可針對廠房運營過程中直接產生的碳排放進行盤查，實踐更高效的綠色運營。

中鼎指出，因應高科技產業對於綠電、再生水及資源回收再利用的需求，中鼎的服務範圍持續拓展，包括綠電業務已擴及太陽光電、生質能、風力發電等領域，並於太陽光電領域，成為國內少數可提供投資、開發、建造、營運到綠電交易一條龍服務的業者。

中鼎指出，在再生水開發，繼完成全球首座將工業廢水再生回用至半導體製程的「南科再生水廠」，接續將服務拓展至海水淡化廠建廠工程，以科技造水穩定產業用水。針對半導體製程產生的廢溶劑，除將廢異丙醇提濃至產業鏈使用，並可依客戶需求及廠內條件，協助於廠內自設廢溶劑處理設施，以多元解決方案，實踐循環經濟。在本次展會中，亦特別設置半導體廢溶劑再生回用的蒸發逆滲透實驗機組，歡迎前往了解。