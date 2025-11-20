電電工會科學園區海外布局 首波供應鏈以竹科為藍本落腳墨西哥

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-20 19:07

鴻海 (2317-TW) 科技日於明 (21) 日登場，台灣區電子工業同業公會 (TEEMA) 將提出「TEEMA 科學園區」海外布局計畫。電電公會今 (20) 日表示，在全球供應鏈重組下，各國均強調在地製造與維護供應鏈安全，為促使我國企業加速尋找海外設廠與轉運據點，該計畫將結合 ICT 產業鏈的創新能量與國際製造，協助台灣中小企業，透過大廠布局與技術能量，共同進入國際供應鏈體系。

電電公會理事長劉揚偉。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

電電公會指出，「TEEMA 科學園區」將在鴻海科技日設攤說明，也蒐集北美、歐、亞洲關鍵市場之布局，並研擬各國海外拓展策略，首波將於墨西哥、波蘭、印度與美國等地建立供應鏈整合平台。透過上中下游產業鏈座談與對接會議，鼓勵大型企業共享資源、技術、市場與人才經驗，協助中小企業跨越轉型門檻；中下游廠商亦能精進關鍵技術與產品，提升整體 ICT 產業自主性與國際議價能力。

‌



TEEMA 首座科學園區預定落腳墨西哥 Sonora 州地區，將透過 AI 賦能、永續 ESG 打造融合生產製造、商業與生活機能的綜合型智慧園區，並以新竹科學園區的成功經驗為藍本，升級為「進階科學園區 2.0」，整合生產、生態與生活機能，導入 AI 智慧能源管理、永續循環系統與低碳建築規範，計畫不僅延伸台灣科技園區的管理經驗與制度優勢，也象徵台灣製造從在地成功邁向全球共榮的新里程碑。

電電公會表示，該園區將由中鼎 (9933-TW) 集團與東元 (1504-TW) 電機攜手助力打造園區 ESG 管理，在全球供應鏈重組的趨勢下，該園區不僅是台灣製造能量的延伸，更是產業升級與綠色轉型的重要實踐。

中鼎將憑藉其豐富的全球 EPC 統包工程經驗，提供園區的整體開發規劃、專案管理與工程統包執行經驗，導入國際級的淨零與低碳園區建設實績；東元則以其⾧期深耕的智慧能源管理系統 (EMS) 與機電整合經驗，為園區導入能源、碳排與用水的智慧監控平台。

電電公會強調，透過 TEEMA 整合平台，讓鴻海、中鼎與東元的專業能量將形成「設計＋建造＋智慧管理」完整生態鏈，協助台灣企業快速落地、永續營運，T 將積極爭取在地政府取得政策優惠與稅務減免以共享式政策架構推動產業共榮與國際鏈結。