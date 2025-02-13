美國公債小幅回升 交易員留意PPI通膨數據

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-13 21:01

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彭博周四 (13 日) 報導，美國公債經歷自去年 12 月以來最大的賣壓後略微回升。投資人正在等待最新的通膨數據，以了解美國利率走向，尤其是在日前公布的消費者物價指數 (CPI) 數據超預期的情況下。

美國 10 年期公債殖利率下跌 3 個基點，至 4.60%，此前在前一交易日上漲多達 12 個基點，這是自去年 12 月 18 日以來最大的一次漲幅。殖利率波動加劇，部分原因是美國總統川普在社群媒體上的評論，暗示美方可能會即將宣布報復性關稅。

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昨日公布的意外加速的 CPI 數據對美國政府債券造成壓力，交易員將聯準會 (Fed) 下一次降息的預期推遲至 12 月，因為這一數據引發對美國貿易關稅影響的擔憂。

目前，市場的焦點轉向了稍晚公布的生產者物價指數 (PPI) 報告，以及 30 年期公債的拍賣，以評估昨日市場的價格調整是否合理。

Allspring Global Investments 的高級投資組合經理 Henrietta Pacquement 表示：「我們預計在今年內會看到的幾次降息被推遲，這是有道理的。」她指出，美國目前由於政府的不確定性，未來走向的不確定性影響著市場價格。

在昨日的 CPI 報告之前，交易員預期 Fed 會進行兩次降息。但該數據公布後，市場預期今年只會有一次降息。

儘管如此，根據 Brown Brothers Harriman 的高級策略師 Elias Haddad 的看法，如果 PPI 顯示穩定的成長跡象，周四的回升可能會延續。他表示：「今天如果核心服務業 PPI 通膨有所降溫，將有助於減少市場對物價壓力重新抬頭的擔憂。」他補充道，這可能會讓美國的利率預期重新調整，將 2025 年降息的預期修正為 50 個基點。