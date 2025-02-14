美上周初領失業金人數降至21.3萬 就業市場穩定
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 00:00
美國勞工部 (DOL) 周四 (13 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數下滑，表明 2 月初的就業市場保持穩定。
截至 2 月 8 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.3 萬人，低於市場預期的 21.7 萬人，較修正後前值 22 萬人減少 7 千人，4 周移動平均值報 21.6 萬人。
截至 2 月 1 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185 萬人，低於市場預期的 188 萬人，較前值 188.6 萬人減少 3.6 萬人，4 周移動平均值報 187.15 萬人。
今年迄今為止，申請失業金人數呈下降趨勢，與史上最低的失業率一致。這有助於支撐經濟擴張，讓聯準會 (fed) 在評估川普政府政策的影響時暫停降息。經濟學家認為，川普推動大規模驅逐無證移民、徵收進口關稅和減稅是通貨膨脹。
美國月初公布的 1 月非農就業報告顯示，就業市場放緩但健康，繼續推動經濟成長而不會造成通膨壓力。這也有助解釋為何聯準會 (Fed) 在去年 3 次降息後表示不急著進一步降低借貸成本。
1 月非農就業新增 14.3 萬人，創 3 個月新低，遠低市場預期的 16.9 萬人，前值自 25.6 萬人大幅上修至 30.7 萬人。當月失業率意外降至 4.0%，低於市場預期與前值的 4.1%，另外平均時薪年增與月增速度均超出預期。
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