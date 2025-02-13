〈日股收盤〉日元急貶日經強漲近500點，軟銀重挫逾3%

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日元 兌美元匯率 12 日急貶至一周低點 154.42，亞洲早盤約在 154.02 左右徘徊。岡山證券首席策略師 Fumio Matsumoto 表示，市場對日本央行貨幣政策的看法沒有改變，但聯準會可能不會如預期般降息，這使 日元 走向貶值。

焦點股部分，軟銀下挫 3.57%，因第三季財報出現意外虧損，金額達 3,692 億日元，遠遜市場預期。虧損主因是其願景基金 (Vision Fund) 所持的多家科技公司的股價下跌，特別是電商平台 Coupang、滴滴出行和 AutoStore 等公司，這些未實現的估值損失讓軟銀的財報遭遇重創。