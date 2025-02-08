傳軟銀將斥400億美元投資OpenAI 超車微軟成最大投資方

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-08 01:30

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《CNBC》記者 David Faber 周五 (7 日) 援引知情人士消息報導，軟銀計劃對 OpenAI 投資 400 億美元，分期在未來 12 至 24 個月內支付，該筆投資不只讓 OpenAI 的估值達到 3,000 億美元，也讓軟銀超越微軟 (MSFT-US) 成為 OpenAI 的最投資方。

據消息人士透露，這筆投資將讓 OpenAI 的估值達到 3,000 億美元，低於最初預期的 3,400 億美元。軟銀還有可能將最多 100 億美元的投資額進行聯合融資。此次投資的一部分資金將用於 OpenAI 對「Stargate」計畫的承諾。

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「Stargate」是軟銀、OpenAI 和甲骨文 (ORCL-US) 公司共同組成的合資企業，該計畫由川普於 1 月宣布，旨在投入數十億美元建設美國的人工智慧 (AI) 基礎設施。

自 2022 年底推出 ChatGPT 以來，OpenAI 在生成式 AI 領域掀起了競爭浪潮，並與包括馬斯克的 xAI、微軟、Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 及 Anthropic 等公司展開激烈競爭。預料生成式 AI 市場在十年內將突破 1 兆美元的收入。

除這筆 400 億美元的主要投資，軟銀最近還宣布每年將投入 30 億美元，用於 OpenAI 技術的應用，涵蓋軟銀和其子公司，包括英國晶片設計公司安謀 (Arm)(ARM-US)。軟銀與 OpenAI 還宣布了一項名為「SB OpenAI Japan」的合資企業，將 OpenAI 的企業技術推廣到日本企業。

OpenAI 在 1 月推出 ChatGPT Gov，一個專為美國政府設計的 AI 平台。該平台提供比 ChatGPT Enterprise 更高的安全性，政府機構可以將「非公開的敏感資訊」輸入 OpenAI 的模型，同時在自己的安全托管環境中運行。這一平台的推出是 OpenAI 和執行長阿特曼 (Sam Altman) 為迎合川普政府的需求而做出的一系列舉措之一。

與此同時，中國競爭對手深度求索 (DeepSeek) 的應用程式在 1 月登上蘋果 App Store 的榜首。該公司推出的突破性模型 R1 在美國市場引發轟動，報導稱這一強大模型的訓練成本比美國競爭對手低得多。阿特曼對 R1 表示「印象深刻」，並在 X 上表示：「我們將交付更好的模型，且能與新競爭者一較高下！」