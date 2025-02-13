連兩季失冠！2024年三星智慧手機東南亞出貨量首度輸給OPPO等陸廠

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-13 12:18

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最新數據顯示，全球智慧型手機龍頭三星在東南亞市場再次輸給中國對手，連兩季失去榜首位置，2024 年全年出貨量也首度遭 OPPO 取代。三星去年出貨量 1660 萬支，市佔率 17%，而 OPPO 出貨量則接近 1690 萬支，市佔率 18%。

根據市場研究機構 Canalys 數據，去年第四季東南亞智慧型手機市場中，中國品牌傳音以 17% 的市佔率首次登頂，之後也是中國品牌 OPPO 和小米 (01810-HK) ，均以 16% 的市佔率位列第二和第三，三星則滑落至第四位。

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Canalys 分析師周樂軒評論道：「OPPO 去年的強勁表現反映其在產品校準和高端投資方面的成功。A18 是今年最暢銷的型號，而入門機款 A3x 則幫忙帶動出貨量的提高。」

OPPO A3x 和 OPPO A3 這兩款手機不僅在價格上親民，還具備出色性能和豐富功能，完全契合東南亞市場消費者的需求。A3x 在拍照性能、高效的處理器和持久的電池續航能力等方面贏得消費者的廣泛好評，而 A3 則憑藉時尚的外觀設計、流暢的操作體驗和極高的性價比，迅速成為年輕消費者的首選。

若按國家來看，OPPO 在越南和泰國佔據榜首，但在菲律賓僅排第五，而傳音則在菲國稱霸，其次是小米、vivo、realme。

分析人士指出，主要在非洲和南亞銷售智慧型手機的傳音，去年末季之所以奪下榜首地位，主要得益於在印尼和菲律賓推出的新產品表現出色。

自 2022 年第四季以來，三星一直在東南亞市場保持領先優勢，但隨著 OPPO、小米、傳音等中國品牌憑藉低價機型迅速崛起，三星受到嚴峻挑戰，去年第二季僅以微弱劣勢緊追三星的 OPPO，在同年第三季超越三星奪得市場第一。

去年全年，東南亞智慧型手機出貨量年增 11% 至 9670 萬支，其中 OPPO 以 1690 萬支和 18% 市佔率位居首位，三星以 1660 萬支及 17% 市佔率排名第二，傳音及小米則各以 16% 的市佔率並列第三。