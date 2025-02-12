企業警告：川普加徵關稅升級將帶來更多痛苦

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 21:25

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美國總統川普的貿易政策加劇全球貿易戰的風險，多家企業對可能引發的價格上漲和成本增加表達擔憂。根據路透周三 (12 日) 報導，超市集團 Ahold Delhaize 與西門子能源 (Siemens Energy) 指出，因美國進口關稅的增加，企業將不得不將成本轉嫁給消費者，進一步推高價格。

在周三的會議中，川普的貿易顧問正在敲定計畫，準備對所有對美國進口徵收關稅的國家徵收報復性關稅，這引發全球貿易戰升級的恐懼。歐盟貿易部長則計劃透過視訊會議討論應對策略，歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 表示，美國針對歐盟的行動「不會沒有回應」。

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企業影響與應對措施

西門子能源 (Siemens Energy) 表示，由於美國的關稅，特別是在墨西哥的供應網絡將面臨更高的額外成本，儘管其執行長布魯克 (Christian Bruch) 無法具體量化影響，但強調價格將最終轉嫁給客戶。



荷蘭零售集團 Ahold Delhaize 表示，美國對墨西哥和加拿大的關稅將導致食品、蔬菜及紙製品價格上漲。該公司執行長穆勒 (Frans Muller) 還提到，如果來自墨西哥的產品變得不具競爭力，將考慮從美國西海岸及佛羅里達州等地進行更多採購。

歐洲鋼鐵製造商則擔心，若美國對鋼鐵和鋁材加徵關稅，將導致大量便宜的鋼鐵進口到歐盟，這與 2018 年川普第一次任期時的情況類似。奧地利特種鋼鐵生產商奧鋼聯 (Voestalpine AG) 呼籲歐盟立即採取反制措施，並與美國進行談判。

市場反應

儘管全球貿易局勢不確定，歐洲股市周三繼續上漲，創下新高，顯示出一定的韌性。巴克萊的歐洲股票策略師表示，目前的關稅威脅更像是談判工具，但對於暴露於關稅和外匯風險的產業 (如汽車和消費品) 仍然存在一些風險。該行預測顯示，若採取 10% 的關稅，歐洲公司獲利可能會受到 5% 至 10% 的影響。