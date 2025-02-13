傳摩根大通啟動裁員計畫 今年將進行多輪裁撤

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-13 00:40

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《巴隆周刊》(Barron"s) 周三 (12 日) 援引知情人士消息報導，摩根大通 (JPM-US) 上周開始裁員，員工已在上周三 (5 日) 收到裁員通知，其中幾起裁員是在休士頓辦公室。該行還計劃未來的 3 月中旬、5 月、6 月、8 月、9 月進一步裁員，並非每一輪裁員都會影響到所有業務領域。

目前預估 2 月裁員人數將少於 1,000 人，雖然目前尚不清楚今年總共會裁撤多少員工。根據 2024 年 12 月的數據，摩根大通擁有約 31.7 萬名員工。

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摩根大通的發言人周三在給《巴隆周刊》的聲明中表示，這些裁員屬於「我們日常業務管理的一部分，僅會影響少數員工」。

這位發言人近一步表示：「我們定期審視業務需求，根據需要調整人員配置，在適當的時候會裁撤或招聘。」聲明還補充說道：「我們的策略沒有改變，我們會根據經濟周期運營公司。」

此外，該發言人表示摩根大通仍然在許多領域進行招聘，並致力於安置受影響的員工到其他工作崗位。他還透露公司目前有約 1.4 萬個職缺，並且在過去一年中新聘約 7,000 人。

摩根大通在 2024 年創下接近 600 億美元的紀錄利潤，且其股價在過去一年上漲 56%。儘管如此，裁員之際引發了員工的不安和憤怒，也加劇公司內部成立工會的運動升溫。

該行員工情緒在公司內部論壇、社群媒體和網路上流傳由員工主導的新請願書以及在《巴倫周刊》的採訪中愈發明顯，他們對公司表達深深的失望。