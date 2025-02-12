路透：川普將參加沙烏阿拉伯舉辦的FII優先峰會

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 20:07

‌



路透周三 (12 日) 援引幾位知情人士消息報導，美國總統川普計畫 2 月晚些時候參加沙烏阿拉伯主辦的全球金融家和科技高層會議，會議將在邁阿密舉行。據悉，川普將在此次會議上發表演講。

參與此次「FII 優先峰會」(FII Priority Summit) 的其他高層人士包括 TikTok 執行長周受資、甲骨文 (ORCL-US) 執行長卡茲 (Safra Catz)，以及沙烏地阿拉伯主權財富基金 (PIF) 負責人魯馬揚 (Yasir al-Rumayyan)，該基金的資產規模達 9,250 億美元。不過，根據 FII 網站公開資訊，川普並未列為參與者。

‌



FII 在利雅得的代表拒絕對此事件作出評論，而美國駐沙烏阿拉伯大使館的代表則未能即時回應置評請求。

川普參與此次會議的可能性，正值沙烏阿拉伯及其他阿拉伯國家對川普提議將加薩打造成「中東蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East) 並呼籲將巴勒斯坦人驅逐出該區一事迅速發表譴責之際。川普在任期內與海灣國家保持緊密關係，其中包括沙烏阿拉伯，該國曾向川普的女婿兼前助手庫許納 (Jared Kushner) 的公司投資 20 億美元。

此外，川普集團 (Trump Organization) 計劃在沙烏阿拉伯首都利雅得建設一座川普大廈，這是川普在該地區房地產擴展計畫的一部分，還包括在阿布達比的開發計畫。

川普曾呼籲沙烏阿拉伯及石油輸出國組織 (OPEC) 降低油價，並表示利雅得應將最初預定的 6,000 億美元美國投資計畫增加至 1 兆美元。