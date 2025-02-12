路透：川普將參加沙烏阿拉伯舉辦的FII優先峰會
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 20:07
路透周三 (12 日) 援引幾位知情人士消息報導，美國總統川普計畫 2 月晚些時候參加沙烏阿拉伯主辦的全球金融家和科技高層會議，會議將在邁阿密舉行。據悉，川普將在此次會議上發表演講。
參與此次「FII 優先峰會」(FII Priority Summit) 的其他高層人士包括 TikTok 執行長周受資、甲骨文 (ORCL-US) 執行長卡茲 (Safra Catz)，以及沙烏地阿拉伯主權財富基金 (PIF) 負責人魯馬揚 (Yasir al-Rumayyan)，該基金的資產規模達 9,250 億美元。不過，根據 FII 網站公開資訊，川普並未列為參與者。
FII 在利雅得的代表拒絕對此事件作出評論，而美國駐沙烏阿拉伯大使館的代表則未能即時回應置評請求。
川普參與此次會議的可能性，正值沙烏阿拉伯及其他阿拉伯國家對川普提議將加薩打造成「中東蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East) 並呼籲將巴勒斯坦人驅逐出該區一事迅速發表譴責之際。川普在任期內與海灣國家保持緊密關係，其中包括沙烏阿拉伯，該國曾向川普的女婿兼前助手庫許納 (Jared Kushner) 的公司投資 20 億美元。
此外，川普集團 (Trump Organization) 計劃在沙烏阿拉伯首都利雅得建設一座川普大廈，這是川普在該地區房地產擴展計畫的一部分，還包括在阿布達比的開發計畫。
川普曾呼籲沙烏阿拉伯及石油輸出國組織 (OPEC) 降低油價，並表示利雅得應將最初預定的 6,000 億美元美國投資計畫增加至 1 兆美元。
根據政府數據，近年來，美國對沙烏阿拉伯的商品出口價值顯著高於沙烏阿拉伯對美國的外國直接投資。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇