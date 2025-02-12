〈房產〉北市老宅交易比重攀高 大安區30年老宅交易占比高達70%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-12 14:32

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隨台北市房價不斷攀升、缺乏新屋供給，造成台北市老宅交易占比不斷攀高。房仲業者對比近五年來台北市老宅的價量與交易占比，發現北市有逾半行政區的老宅交易占比突破 5 成。其中，南港區的老宅交易比例大增了 25.4 個百分點，為增長幅度最明顯的區域，而大安區老宅交易占比則已達 70%，同時均價上看百萬元大關。

觀察數據，台北市這五年間的老宅交易占比從 40.3% 上升至 54.8%，其中又以南港區、文山區成長幅度最為明顯。對比 2019 年與 2024 年，南港區老宅占比從 11% 增長至 36.4%，增加 25.4 個百分點，而文山區則從 21.7% 成長至 45.2%，增加了 23.5 個百分點。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來南港區發展正旺，生活、商業機能逐步到位，加上交通便利性提升，吸引了許多買家入主，成屋市場逐漸熱絡，進而推升當地交易量及房價。陳金萍指出，南港算是新開發的區域，新成屋通常價格不斐，重視性價比的民眾會更偏好價格較低、空間較大的老宅，也造就老宅交易有明顯增長。

2019 年南港區的老宅交易量僅 51 件，且當時的平均單價為 47.4 萬元，老宅交易占比僅有 11.0%，而到了 2024 年，南港區的老宅交易量激增至 151 件，平均單價也上升至 66.3 萬元，而老宅占整體住宅交易比例更是飆升至 36.4%。

而增幅第二的文山區五年間老宅交易件數從 282 件增加到 459 件，占比增至 45.2%。陳金萍指出，文山區屬於台北市的外圍區域，價格相對來說較為親民，不過隨著其他區域的人口湧入，推升當地住宅價格，讓文山區逐漸脫離「甜甜圈價」，再加上文山區開發甚早，擁有眾多老宅，老宅挾帶著價格、地段以及坪數優勢，促使交易比例迅速增加，緊追在南港區之後。

台北市「高齡化」最明顯的區域，莫過於大安區。陳金萍指出，大安區的老宅市場在近五年來呈現大幅增長，2024 年老宅交易占比突破七成，超車士林區、松山區等地，成為台北市老宅交易占比最高的行政區。

陳金萍分析，2019 年時大安區老宅交易量為 533 件，平均單價為 76.0 萬元，當時老宅占比為 53.6%，已然過半。而隨著整個台北市房價水漲船高，作為精華區的大安區漲幅同樣也不遑多讓，加上區域開發較早，可用素地不多，在新成屋價格墊高且供給缺乏的情況下，導致老宅交易持續攀高。2024 年大安區老宅交易量高達 803 件，為台北市最多，平均單價則達 95.2 萬元，離百萬大關僅剩臨門一腳，老宅交易占比更是一舉攀升至 70.6%。