〈房產〉都更蛋黃大案「台北之星」首度實價揭露 坪價站穩200萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-12 11:40

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台北大安區指標大案「Diamond Towers 台北之星」，首度出現實價揭露，去年 11 月，買方一次買下同層兩戶，共 391.17 坪，總價約 7.53 億元、單價 240 萬元；另一筆則為 2023 年 11 月交易，150.1 坪，總價約 3.08 億元，單價 204.86 萬元，並包含 300 萬元的家具設備。兩筆備註欄都標註特殊交易，採毛胚屋交屋。

台灣房屋忠孝延吉加盟店店長黃哲斌表示，「Diamond Towers 台北之星」就是正義國宅都更改建案，分成三棟建築，A、B 棟樓高 30、31 層，規劃 150、300 坪格局，而 C 棟「台北星鑽」則為都更分回戶，基地就位在捷運忠孝復興站旁，東區商圈生活機能、周邊明星學校等條件，都屬於最頂級的地段，因此成交單價應能站穩 200 萬元以上，買方以企業主居多。

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台灣房屋集團趨勢中心統計台北市指標型都更豪宅，身價不斐，除了最新的「台北之星」之外，還有「華固天鑄」、「華固名鋳」和「華固敦品」，「潤泰敦峰」、「聯合大於」、「聯合大哲」和「元大栢悅」，都擠身兩百萬俱樂部，其中最資深且創下最高單價的就屬「元大栢悅」，中樓層戶拆算車位後，創下 280 萬元的身價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市素地稀缺，因此多半靠都更或危老才有新案可推，前身產權單純的包括聯合報商辦大樓改為「聯合大於」、「聯合大哲」，「潤泰敦峰」前身為黑松舊廠拆除後的微風廣場停車場，省去整合時程，改建較有效率，不過多數的都更豪宅，都在精華地段，都更時程曠日廢時，通常也需靠大型建商主導較有機會順利推案。