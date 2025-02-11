〈房產〉全台房市急速冷卻 這三都上季買賣移轉大減25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 14:50

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2024 年下半年受到「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」的影響，使全台房市急速冷卻。房仲業者指出，發現七大都會區在 2024 年第四季的建物買賣移轉棟數全數較前季下降，其中新北、新竹、台南三都會區的移轉棟數更較上年同期大減 25%。

自「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」於 2024 下半年開始發酵後，民眾的購屋負擔能力明顯受到衝擊，2024 下半年房市移轉量迅速下滑。觀察內政部建物買賣移轉棟數數據，2024 年第三季除桃園和台中的建物買賣移轉棟數仍持續成長外，其餘主要都會區都出現減少。與 2023 年同期相比，除台中外，其餘六大都會區年增率也都較前一季下滑。

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到了 2024 年第四季，七大都會區的建物買賣移轉棟數持續較上一季減少。在年增率部分，除桃園仍有正成長之外，其餘六大都會區都出現負成長。其中新北、新竹、台南年減幅約在 25% 左右，減幅相當驚人。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」嚴重影響民眾的購屋能力，造成移轉棟數減少，更讓傳統交易旺季出現「旺季不旺」的情況。

針對 2024 年第四季建物買賣移轉棟數年增率減幅較低、甚至是仍有正成長的桃園、台中和高雄三縣市，陳金萍分析，內政部的建物買賣移轉棟數包括預售屋交屋數據，桃園、台中和高雄都是過去幾年預售市場交易爆量的都會區，再加上建商通常會趕在年末完成交屋，是這三都 2024 年第四季年增率未有明顯減幅的可能原因。至於台北市因住宅需求穩定，雖受衝擊但影響有限，因此 2024 年四個季度的年增率增減幅都相對和緩。

陳金萍表示，近幾年來全台房價上漲有感，在沒有充足的房貸資金支持下，民眾購屋難度增加不少；再加上房貸利率調升，進一步壓縮民眾的負擔能力。展望 2025 年，若「銀行房貸緊縮」和「第七波選擇性信用管制」持續影響，民眾的購屋能力難以提升，房市要重現 2024 上半年的榮景頗有難度。