〈房產〉2024全台六都家戶購屋比創3年新高 桃園每百戶有5戶買房
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 19:01
房市去年下半年雖屬冷淡，但全台買賣移轉棟數仍破 35 萬棟致使家戶購屋比也寫下不錯成績，房仲業者觀察六都地政與民政局資料，盤整六都 2024 年家戶購屋比，其中以桃園市達 5.2% 最多，桃園市平均每百戶就有 5 戶在 2024 年買房。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，去年下半年因央行措施衝擊，全台買氣下挫，但在 2024 年上半年仍有新青安貸等因素催動，交易保持一定量體，致使六大都會區 2024 年家戶購屋比仍處 3 年來高點。
全台六都家戶購屋比，六大都會區 2024 年家戶購屋比以桃園市達 5.2% 最高， 之後依次為台中市 4.9%、高雄市 3.9% 名列亞軍與季軍，而台北市則以 2.8% 敬陪末座。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園市房價相較雙北親民，且機場捷運議題，讓沿線各站創造通勤購屋量，加上近年來產業園區帶動人口紅利，在地換屋、首購需求不斷，致使去年家戶購屋比仍處高檔。
賴志昶指出，台中市近年來於西屯區、北屯區都有不少重劃區議題，帶動區域房價高漲，亦吸引品牌建商持續進駐，同時台中捷運藍線、台中港等議題帶起海線行政區交易量體，整體區域房市前景看好，致使 2024 年年家戶購屋比高達 4.9%，平自疫情以來的最高點；至於高雄市有高科技產業進駐帶動，加上區域近期演唱會經濟帶動觀光資源，區域亦有不少在地品牌建商持續推案，整體經濟與產業層面蓬勃發展，帶動房市購屋需求。
賴志昶指出，觀察六大都會區家戶購屋比數據，其中台北、桃園、台南以及高雄皆創 3 年新高，而新北、台中與近年高點持平，顯示去年下半年起雖交易量大減，惟全台縣市交易量體仍有剛需與交屋支撐力道，不過自疫情以來的房市多頭，至去年下半年央行推出第七波信用管制措施，交易量持續重挫，至 2025 年年初仍未有起色，在目前由多轉空的當下，購屋者宜慎選區域地段，居安思危以因應未來市場波動。
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