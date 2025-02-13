〈房產〉1月住展風向球轉衰退黃藍燈 爲兩年來首見

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-13 12:01

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市調機構住展今 (13) 日公布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，今 (2025) 年 1 月風向球燈號轉為衰退黃藍燈，爲 2022 年連續升息利空後兩年來首見慘況，分數為 39.8 分，風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數走降，成交組數上升，議價率、待售建案數分數持平。

住展發言人陳炳辰指出，1 月適逢春節，傳統上購屋意願延至年後，加上整體環境偏空，天候寒流一波波也吹散人潮，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數為 14 組，持續秀下限，平均成交組數每週是 1.3 組，較去年底的 0.8 組小幅增加，但還是難以回溫論斷，僅以台北市大安區與新北市中和區新案出於比價、小宅因素有所拉抬，其餘案場冷清，甚傳出銷售人員追劇度日、等過年放假狀態。

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住展指出，供給面一直是 2024 年保住風向球綠燈關鍵，房市在去年年中傳來銀行貸款危機，9 月又面臨央行打炒房政策雪上加霜，買氣早已信心盡失，但建商推案難說停就停，一定的進場節奏讓房市還有討論度，然去年規劃新案終告一段落，建商呼應買氣暫時休兵，除了本屬冷門的新成屋案雪上加霜，該月僅推出一百多戶，預售屋推案量更僅四百多億元，較前月腰斬，為 2023 年 3 月以來新低，比預售屋不得任意轉讓的平均地權條例修法預告前夕還慘，不見百億元大案，僅新北市永和區一新案估達 60 億元，其餘皆低於 30 億元，供給與需求雙雙降至冰點，風向球分數終見墜崖。

即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多，待售建案數在 1 月來到 1104 案，再比前月增 31 案，是 2024 年 4 月以來新高，去年初創造的股市熱錢轉房市盛況澈底打回原形，宜蘭地區在氣候寒冬中更受地勢影響，民眾賞屋與買房興致低落，銷售龜速，待售案增勢較明顯。

住展也指出，議價率依然在一 成以內，除了建商仍不低頭而沒有讓利空間，倒也有建案開價不再創高，自主控制價碼，只是房價儼然偏高，開價與成交價差距不大。桃園市的議價率比起北台灣其他縣市稍高，先前當地二線區域如大園、觀音等地，房市過分受熱況拉抬，如今不再雨露均霑，房價回歸基本盤，也反映在數據上。

陳炳辰指出，現階段房市未見明朗，買盤觀望氛圍無解，但推案為本業的建商們，在過完農曆年，緊接著 329 檔期，乃至於整個上半年的傳統房市旺季並不缺席，已預告包括台北市松山區、南港區、中山區，與新北市中和區、三重區、林口區、新莊區，與桃園市的中壢區、楊梅區 、蘆竹區、龜山區等地將有新作，惟是否雷聲大雨點小再轉延推，或分期推出降低風險，變數仍多，且無論如何都得消化市場上不小的量體，房市要有期待恐觀察至下半年。