〈房產〉2024房地合一稅首度突破千億元 元月大縮水探24個月新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 15:54

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去 (2024) 年房地合一稅收爆增，全年房地合一稅收個人與營利事業合計最終高達千億元，反映房市交易熱絡與出售不動產的業主資產大幅增值，不過受到農曆年節與房市交易量縮影響，2025 年 1 月房地合一稅收剩下 20 億元，年減 33%、月減近 8 成。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大增，反映 2016 年後取得不動產的屋主，房價出現一波大漲，加上去年在管制前房市交易暢旺，帶動房地合一稅收大幅增加的狀況，不過從第四季以來房市交易出現量縮，預估 2025 房地合一稅不太可能再出現千億元的市況。

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統計顯示，去年個人與營利事業的房地合一稅收總計達 1007 億元，首度突破千億元也寫下千億元歷史紀錄，不過 1 月就開始反應市場交易量縮，加上農曆春節效應，個人房地合一稅收大幅量縮，剩下 20.4 億元，寫下近 24 個月以來新低紀錄，月減近 8 成，且年減 33%。

若以六都來看，台中市仍是房地合一稅收王，不過 1 月僅剩下 4.8 億元，其次是新北市剩下 4 億元，台北市 2.3 億元，桃園市 2.2 億元，高雄市 3 億元，台南市跌破億元剩下 7100 萬元。