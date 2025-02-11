Fed主席鮑爾將赴國會作證 經濟數據良好但不確定性上升

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 19:33

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於周二 (11) 開始為期兩天的國會聽證會，雖然面對接近充分就業的經濟狀況、通膨預料會逐漸緩解，但在川普政府政策不確定性的影響下，經濟走向仍壟罩在龐大的不確定性中。鮑爾和其他 Fed 官員一向小心處理對政府政策的評價，專注於政策如何影響經濟發展。

鮑爾近期表示，目前的勞動市場處於良好狀態，經濟成長穩定在 2% 到 2.5% 之間，通膨已經下降。他強調，儘管目前的經濟表現良好，但仍存在一些不確定性，主要來自於川普政府的貿易、移民、財政和監管政策，這些政策可能會在未來幾個月對經濟造成影響。

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鮑爾表示，現在不需要急於調整貨幣政策。他指出，Fed 將保持耐心，觀察經濟如何適應來自政府政策變動的影響，尤其是在貿易政策、移民政策和金融監管方面的不確定性成長的情況下。這也解釋了為什麼 Fed 在近期會延遲進一步降息，並且將焦點放在避免對經濟過度干預，保持政策的穩定性。

隨著川普政府強化對貿易夥伴如墨西哥和加拿大徵收高額關稅的討論，貿易戰的風險引發了對通膨的潛在影響的辯論。對於可能推動通膨上升的關稅政策，Fed 需要謹慎評估其對物價水準的長期影響。儘管如此，目前市場預計 Fed 仍會在 6 月進行一次小幅降息。

此外，Fed 正面臨一個關鍵職位的人事異動，負責銀行監督和監管的副主席巴爾 (Michael Barr) 辭職，川普最終將任命接班人，金融部門的監管可能會發生重大變化。

鮑爾將於周二和周三 (12 日) 向國會聽證會報告最新經濟情況。他將首次向由共和黨控制的參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會作證，這些委員會的議長近期也已經變動。議員們會對通膨、貿易政策和金融監管等問題提出質詢，這些問題可能會影響 Fed 未來的政策選擇。

1 月的非農就業報告顯示失業率下降至 4% 且薪資成長強勁，Fed 的貨幣政策調整仍然相對謹慎。德意志銀行的經濟學家預估，鮑爾將會重申 1 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的立場，強調強勁的經濟和勞動市場以及通膨仍有波動的情況下，不急於做出政策調整。