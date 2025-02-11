午盤飆近7%！陸媒：寒武紀雖助陸打破晶片長期追隨局面 但面對輝達壟斷勝算不大

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-11 14:44

‌



中國智算晶片領域龍頭企業寒武紀 (688256-CN)今 (11) 日午盤過後急漲近 7%，一度漲高至每股 696.5 元人民幣，持續力拼重返 700 大關。

中國《華商韜略》報導，2023 年至今，美國 AI 晶片巨頭寒武紀 (688256-CN) 股價漲了 9 倍，寒武紀同期最高上漲超過 10 倍。在營收十幾億不及輝達零頭且連續多年巨虧的情況下，寒武紀股價表現讓很多人看不懂，並驚呼這是巨大的市場泡沫，但追捧者則把寒武紀視為中國的輝達，是國產替代的最大受益者，但這兩種觀點都忽視寒武紀的技術實力，以及對全球 AI 晶片產業的貢獻。

‌



事實上，寒武紀在 AI 晶片領域是最早的開拓者之一。

早在 2014 年 3 月，來自中科院計算所的陳天石、陳雲霽兄弟就在國際頂級學術會議 ASPLOS 上發表《DianNao：一種小尺度的高吞吐率機器學習加速器》的論文，陳氏兄弟在其中首度提出深度學習專用處理器架構，較傳統 CPU 有百倍以上的能效提升，突破了通用處理器在 AI 任務中的效率瓶頸。

同年年底，陳氏兄弟又在 MICRO 會議上發表另一篇 DianNao 論文，這兩篇論文後來引起很大反響，被引用數千次，成為全球 AI 晶片研究的重要成果，谷歌、輝達都從中受到啟發，美國《科學》雜誌也評稱這是發生在矽谷之外的顛覆性進展。

在這篇論文基礎上，陳天石兄弟創辦了寒武紀，將理論構想變成了現實。當這種理論構想撞上 AI 大模型，一場劇烈的連鎖反應發生了，寒武紀股價一飛衝天，市值超過 2500 億元。一介書生的陳天石，也因此坐擁 700 億身價，成為炙手可熱的人物，並登頂江西新首富。

中國《中央電視台》將陳氏兄弟評為 2017 年度科技人物，並稱兩人打破中國晶片長期跟隨的被動局面。2020 年，美國史丹佛大學公佈的一份全球 2% 頂尖科學家榜單中，陳天石在中國排名第一。

用一塊 AI 晶片加速所有的深度學習演算法程式，在 2010 年當時無異於天方夜譚，但在 2010 年底，陳天石兄弟在中科院計算所一次內部會議上報告了做 AI 晶元的設想，這個設想打動了所內領導，計算所也為此專門成立智慧處理器團隊，並任命陳雲霽為課題組負責人。

有了領導的支援，兩人開始放下包袱，最終有了 2014 年那兩篇著名的 DianNao 論文，之後經過數百個日夜奮戰，終於在 2015 年成功小規模試產。就這樣，經過數百個日夜奮戰，終於在 2015 年成功流片。這顆晶片寄託著陳氏兄弟許多期待，他們將其取名為寒武紀，希望它像 5 億年前的生命大爆發一樣。

2016 年，陳氏兄弟以這顆晶片為始點，在中科院計算所和創投資金的支援下成立寒武紀。

寒武紀的成立，恰逢一個時代的大風口。

2016 年春，谷歌 AlphaGo 一戰成名，AI 迅速在全球掀起浪潮，一大批創業公司如雨後春筍般成立。

這個時候擺在陳天石面前的有兩條路，一是設計一顆自己的晶片，但時間週期太長，稍有不慎，就可能失敗，第二條路是設計一個晶片 IP，授權給相關的硬體廠商，從而以最快的速度，實現商業化和大規模量產，做事謹慎的陳天石最終選擇了後者。

2017 年，華為與寒武紀聯手，將寒武紀 1A 處理器集成在新一代麒麟 970 晶元中，作為其核心的人工智慧處理單元，這是全球首款 AI 移動晶片。

但晶片 IP 授權業務，雖然起步快，但天花板較低，合作關係脆弱，華為與寒武紀的合作僅維持一年多，而過度依賴單一大客戶，讓寒武紀一度陷入困境。

危急關頭，陳天石做出了從單一智慧終端晶片，向雲、邊、端全場景智慧晶元延伸，積極拓展政務和智慧計算集群專案。

從 2018 年開始，寒武紀開發一系列雲端推理、訓練晶片，以及邊緣計算產品線，並為所有產品構建統一的基礎系統軟體和工具鏈，之後到了 2020 年，寒武紀已成為一家具備軟硬體全棧系統能力的晶片設計公司。

2020 年 7 月，寒武紀在科創板掛牌上市，上市首日市值即突破千億人民幣，成為國內 AI 晶片第一股。

但令陳天石沒想到的是，更大危機還在後頭，而這一次幾乎要了寒武紀的命。2022 年底，美國單方面將寒武紀列入出口管制實體清單，這意味著台積電不能為寒武紀代工。

受此影響，寒武紀營收暴跌，但陳天石依舊頂住外界質疑寒武紀長期虧損的壓力，堅持研發投入。

直到去年，隨著 AI 大模型的普及跟國內半導體產業鏈的成熟，尤其是 7 奈米產線的投產，寒武紀掙脫束縛，開始加速成長。

儘管暫時度過了生產難關，業務也在逐漸恢復，但對於寒武紀而言，真正的挑戰一直是如何實現更好的商業化。

2024 年，寒武紀全年營收預計 10 億至 12 億元，不及輝達的千分之一。

如此懸殊的差距，讓很多人質疑寒武紀一直在講故事，業績難以支撐股價，這也導致其股價在近期大幅下跌。實力懸殊的背後，不僅僅是技術差距，更是生態壁壘。