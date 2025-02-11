加拿大成為美國第51州？川普：我是認真的

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 09:10

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美國總統川普周日（9 日）接受《Fox News》採訪時表示，讓加拿大成為美國第 51 個州，他的態度是「認真的」。

他在採訪中說：「是的。我認為加拿大成為（美國）第 51 個州會更好，因為我國每年在加拿大損失 2,000 億美元。我不會讓這種事（繼續）發生。」

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加拿大總理杜魯道也在私下表露過，「川普要併吞加拿大的威脅是真的」的想法。

據《CBC》上周五報導，當天杜魯道在與經濟界人士召開的一次閉門會議上透露，川普在與他討論某些議題時曾直言，「最簡單的辦法就是併吞加拿大，這是真的」。

杜魯道在發表這番言論後，才意識到麥克風仍處於開啟狀態。與會人士稱，杜魯道隨後表示：「他們（美國人）非常清楚我國有多少資源，特別想能夠從這些資源中獲利」。

此前，川普多次公開表達類似觀點，稱加拿大應當成為美國第 51 個州，並強調要以經濟力量實現這個目標。他甚至曾戲稱杜魯道是「加拿大州州長」，稱如果加拿大無法承受美國計劃加徵的關稅，那麼加入美國是解決方案。