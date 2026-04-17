伊朗戰事推升油價 川普政府找上埃克森美孚與雪佛龍「談談」增產
鉅亨網編譯許家華
美國總統川普政府能源團隊正加緊盤點國內增產能力。
據一名政府官員透露，美國內政部與能源部首長將於週四 (16 日) 與多家能源企業執行長舉行電話會議，與會企業包括埃克森美孚 (XOM-US) 與雪佛龍 (CVX-US)，討論在伊朗戰事推升全球能源價格之際，企業可在多大程度上提高石油與天然氣產量。
這場通話由白宮籌辦。白宮也是「國家能源主導委員會」所在地，該委員會由美國總統川普成立，並由內政部長 Doug Burgum 與能源部長 Chris Wright 共同主導。美國媒體《Politico》率先披露這項通話安排。
隨著伊朗戰事升高市場對中東能源供應受阻的憂慮，全球油價明顯走高。週四國際油價一度大漲約 4.6%，升破每桶 99 美元。交易員正重新評估，美國與伊朗之間的和平談判是否足以化解戰爭對中東能源供應造成的干擾。若供應風險持續存在，能源價格可能進一步維持高檔。
目前油價正回到 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後的高位區間。這對川普陣營而言不只是能源議題，也具有政治敏感性。報導指出，高能源價格可能對川普所屬共和黨在 11 月期中選舉的選情構成風險，因為燃料成本攀升往往直接衝擊通膨與民生支出，進一步影響選民觀感。
白宮發言人 Taylor Rogers 並未直接證實這場電話會議，但表示 Burgum 與 Wright 持續與石油與天然氣企業高層保持密切聯繫。她在電郵回覆中說，自上任第一天起，總統就一直要求企業「全力鑽探 (DRILL, BABY, DRILL)」。
截至目前，埃克森美孚與雪佛龍尚未立即回應媒體置評請求。市場關注，若美國政府進一步敦促能源企業增產，是否能在中東戰事持續之際，對沖國際原油與天然氣供應緊張帶來的價格壓力。
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