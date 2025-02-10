連成本都不夠！川普宣布：停止鑄造1美分硬幣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-10 14:51

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與大金主馬斯克一同想盡辦法削減預算、節省成本的美國總統川普，如今正把目光投向了「錢」上。

川普在周日（9 日）晚間表示，他已指示財政部停止鑄造新 1 美分硬幣，因為生產這一面值最小的硬幣成本，正在持續攀升。

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「長期以來，美國一直在鑄造 1 美分硬幣，而這些硬幣的生產成本實際上超過了 2 美分，太浪費了！」 川普周日晚在旗下社交平台 Truth Social 上寫道。

川普在帖子中還表示：「讓我們把浪費從我國預算中清除出去，哪怕每次只節省 1 分錢。」

值得一提的是，川普在去年競選期間並沒有談及過廢除 1 美分硬幣的想法。不過，由馬斯克領導的政府效率部（DOGE），上個月提出了這一潛在設想，並強調了 1 美分硬幣的成本。

美國鑄幣局報告稱，截至 9 月的 2024 年度，生產近 32 億枚 1 美分硬幣，總計虧損 8,530 萬美元，每枚 1 美分硬幣的成本接近 0.037 美元，較前一年的 0.031 美元進一步上升了。

但《美聯社》指出，目前還不清楚川普是否有權單方面宣布取消面值最低的 1 美分硬幣。貨幣規格——包括硬幣的大小和金屬含量，是由國會決定。

美國東北大學經濟學教授 Robert K. Triest 認為，這其中可能存在迴旋餘地。「美國停止使用 1 美分硬幣的程序尚不明確——這可能需要國會通過法案，但財政部長確實可能能夠決定停止鑄造新的 1 美分硬幣。」

1962 年之前，1 美分硬幣為銅製，目前主要以鋅製成，外層鍍有銅。自 1909 年以來，1 美分硬幣背面就刻有前總統林肯的側面上身像。

美國歷史上也曾有過取消最小面值硬幣的先例——美國國會於 1857 年宣布停止鑄造 0.5 美分硬幣。