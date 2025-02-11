川普祭出鋼鋁關稅 歐洲多國強硬回應：將毫不猶豫報復！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-11 12:54

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美國總統川普周一（10 日）簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅，這是川普貿易政策改革又一次重大升級，可能會提高美國和多國爆發多線貿易戰的風險。

美國政府的最新措施還取消了對部分貿易夥伴的鋼鋁免稅配額和豁免政策。美國白宮官員表示，美國對鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅將於 3 月 4 日生效。

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川普貿易顧問納瓦羅說，這些關稅措施將有助於保護美國鋼鐵和鋁製造商，並鞏固美國的經濟和國家安全。

美國是世界上最大的鋼鐵進口國，加拿大、巴西和墨西哥是美國前三大鋼鐵供應國。據估計，歐洲約 25% 鋼鐵出口到美國。

川普在第一任期也曾對鋼鐵徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 關稅，但川普後來給予幾個貿易夥伴免稅配額，包括加拿大、墨西哥和巴西。

歐盟執委會周一表示，將做出回應，以保護歐盟利益。「歐盟認為，對其出口產品徵收關稅，毫無道理。我方將採取相應措施，保護歐洲企業、工人和消費者的利益，避免受到不合理措施侵害。」該機構表示。

法國外交部長巴羅周一稱，歐盟將就美國對其加徵的任何關稅進行反制，「毫不猶豫捍衛自身利益」。

他還表示，歐盟執委會將決定哪些行業將成為反制目標，並稱「與歐盟發動商業戰爭，對任何人都沒好處」。

西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯說，歐盟將回應任何可能發生的情況，將捍衛歐盟單一市場的利益。