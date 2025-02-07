Fed卡什卡里：若通膨持續降溫 年底前會降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-07 23:52

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明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五 (7 日) 接受《CNBC》採訪時對近期對未來貨幣政策的預期作出重要表態，他表明若通膨持續降溫，預估聯準會 (Fed) 將在 2025 年底之前適度降息。他指出，儘管當前通膨仍高於 2% 的目標，但隨著租金等住房相關成本的放緩，通膨有望進一步回落。

卡什卡里強調，儘管非農就業報告顯示 1 月新增的就業人數低於預期，但勞動市場仍顯示出強勁的韌性。1 月的失業率降至 4%，為 2024 年以來的最低點，顯示美國經濟在高利率環境下仍保持穩定成長。

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即便是相比一兩年前的過熱情況，當前的勞動市場依然健康，他稱：「我們的目標是實現充分就業和穩定物價，勞動市場如果保持強勁，同時通膨數據良好，我將支持進一步降息。」

至於降息的可能性，卡什卡里認為，隨著通膨逐步回落到 Fed 的 2% 目標，政策利率將在 2025 年底有所降低。他補充道，若看到通膨持續下降並且勞動市場依舊強勁，將不會有理由維持高利率。

根據 Fed 偏好的個人消費支出物價 (PCE) 指數，去年 12 月的通膨年增率為 2.6%，而核心通膨為 2.8%。儘管仍高於 2% 的目標，卡什卡里預估隨著租金等住房成本放緩，通膨將持續回落。

卡什卡里也指出，財政政策的不確定性是當前政策考量的重要因素。川普政府的關稅政策以及移民和稅收政策將對經濟和通脹形勢產生重大影響。

他提到，關稅政策不僅取決於美國自身的行動，還與其他國家的反應密切相關，這些變數使得未來的經濟走向充滿不確定性。市場普遍預期 Fed 將至少保持現有利率水準至 2025 年中。

卡什卡里還強調，儘管 2024 年 Fed 已進行降息，並且很多 Fed 官員支持以較慢的步伐繼續降息，但由於財政和貿易政策的不確定性，利率的進一步調整將根據未來幾個月的通膨數據來決定。若未來幾個月的通膨數據顯示明顯好轉，卡什卡里表示他將支持進一步降息。

整體來看，卡什卡里對美國經濟的前景保持樂觀，認為隨著通膨逐步回落，Fed 有空間進行適度的降息。但他同時強調，財政政策的不確定性仍然是影響未來貨幣政策的關鍵因素，必須密切留意。