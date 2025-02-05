〈財報〉《海洋奇緣2》與串流媒體助攻 迪士尼上季業績超預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-05 20:43

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全球影視娛樂龍頭迪士尼周三 (5 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，受惠其動畫《海洋奇緣 2》(Moana 2) 在假日期間強勁票房表現，以及串流媒體業務更高的利潤，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。不過該公司串流媒體服務 Disney + 用戶數較上季相比略有下滑，原因是漲價所致，本季可能還會繼續下滑。

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根據財報，迪士尼第一季 (截至去年 12/28) 營收年增 5% 至 246.9 億美元，略高於 LSEG 調查分分析師平均預估的 246.2 億美元、營益年增 31% 至 51 億美元；經調整後每股獲利年增 44% 至 1.76 美元，遠超分析師預估的 1.45 美元。

展望未來，迪士尼預計 2025 會計年度經調整後每股獲利將較去年實現「高個位數」成長，串流媒體娛樂部門的營業收入將增加約 8.75 億美元。

對於上季繳出亮眼的成績單，迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 在聲明中表示：「整體而言，第一季是本會計年度的一個強勁開局，我們對持續成長的策略仍然充滿信心。」

迪士尼娛樂部門 (包括電影、電視和串流媒體) 的營業收入在上季增加到 17 億美元，幾乎是去年同期的兩倍，部分原因是《海洋奇緣 2》的強勁表現。

今年 1 月的馬丁路德金紀念日週末，這部動畫續集的票房收入超過 10 億美元，成為第四部達到這一票房里程碑的迪士尼動畫電影。

不過迪士尼的傳統電視業務繼續受到侵蝕。所謂的線性網路的營業收入下降 11%，至 11 億美元。

串流媒體方面，Disney+、Hulu、ESPN + 上季營益報 2.93 億美元，連續第三季實現獲利，從去年同期的 1.38 億美元虧損中轉虧為盈。

值得注意的是，Disney + 用戶總數季減 1% 至 1.246 億。該公司曾警告稱，由於去年 10 月生效的價格上漲，用戶數量將略有下降，同時還預測，與第一季相比，第二季 (本季)Disney + 的訂戶數量將略有下降。

另外在包括消費品、郵輪和園區在內的體驗部門，上季營業收入基本上持平，為 31 億美元。由於颶風和遊輪成本的影響，美國國內樂園的利潤下降 5%，而國際樂園的營業收入較去年同期成長了 28%。

包括 ESPN 網路和「星空印度」(Star India) 業務在內的體育部門的營業收入為 2.47 億美元，而去年同期為虧損，這在一定程度上反映出，在迪士尼和信實工業完成合併其印度媒體資產的交易之前，星空印度的經營業績有所改善。

該公司上季回購價值 7.94 億美元的股票，並計劃在 2025 會計年度回購價值 30 億美元的股票。迪士尼將尋求根據財報表現增加股息。