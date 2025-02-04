〈美股早盤〉中國回擊川普關稅 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-04 22:46

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美股主要指數周二 (4 日) 漲跌互現，因為在中國對美國總統川普宣布的新貿易限制進行報復並加徵反制關稅後，投資人的風險偏好減弱。

截稿前，道瓊工業指數跌近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.4%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數跌近 0.2%。

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美股開盤前主要指數期貨保持穩定，投資人在分析最新的公司財報同時，權衡關稅的經濟影響。美元走弱，債券收益率上升。

投資人擔心關稅將會推高通膨並壓縮企業利潤，但目前的財報季大致上呈現正面結果。根據德銀的數據，進入去年第四季財報季過半時，標普 500 指數的年成長預估為 12.4%，是 3 年來最強的成長速度。

Saxo Banque France SAS 銷售交易主管 Andrea Tueni 表示：「關稅問題並不會像希望的那樣迅速消退。當然，財報提供了一些支持，但這背後有更大的問題。我們現在只是處於這一長期過程的開始階段，所以我的建議是要謹慎行事。」

交易員正在等待 Alphabet Inc. 的財報，該公司股價在盤前交易中上漲，儘管中國宣布將對其進行反壟斷調查。

截至台北時間周二（4 日）22 時許：

焦點個股：

Palantir(PLTR-US) 早盤股價上漲 23.35%，至每股 103.29 美元

Palantir 去年第四季營收年增 36%，季增 14%，達到 8.28 億美元，分析師預期 7.759 億美元；公司預估 2025 年營收 37.4 億至 37.6 億美元，分析師預期 35.4 億美元；預估第一季營收 8.58 億至 8.62 億美元，分析師預期 8.029 億美元。業績公布後，Palantir 美股盤前漲逾 21%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.42%，至每股 204.08 美元

Google 母公司 Alphabet 將於周二美股盤後公布最新財報，這將是投資人留意的焦點，特別是在地緣政治風險和反壟斷壓力下，Alphabet 如何維持成長和強勁的財務表現將成為市場關注的核心。儘管面對外部挑戰，Alphabet 的低估值和穩健的成長讓其在大型科技公司中仍具吸引力，並可能在未來幾個月繼續帶動科技股的上漲。

Salesforce(CRM-US) 早盤股價上漲 1.58%，至每股 344.58 美元

雲端軟體巨擘 Salesforce 在新會計年度開始之際進行裁員，但該公司在宣布裁員的同時也在招募專業員工以銷售最新的 AI 產品，尤其是凸顯該公司新推出的 AI 代理產品的用戶規模加速擴張，促使該公司將更多資源投入 AI 產品部門。知情人士透露，超過 1,000 人將受到影響，被裁員員工將能夠在內部申請其他職位。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月耐久財訂單月增率修正值預期 - 2.2%，前值 - 2.2%

美國去年 12 月工廠訂單月增率預期 - 0.7%，前值 - 0.4%

美國去年 12 月 JOLTS 職位空缺數預期 800 萬個，前值 809.8 萬個

華爾街分析：

2025 年的川普關稅政策不確定性可能成為常態。分析師警告，「關稅消息的層出不窮」可能會在今年大部分時間繼續衝擊市場，全球市場這種拒絕接受川普「玩真的」態度，可能會讓投資人在未來幾個月受到市場更混亂走勢的影響。