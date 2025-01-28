〈美股盤後〉中國DeepSeek血洗晶片股 輝達下殺超16% 費半慘崩逾9% 

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-28 06:14

‌



中國 DeepSeek 撼動華爾街，科技股恐慌蔓延，VIX 指數飆升超 20%，美股主指週一 (27 日) 多慘遭血染，那斯達克指數重挫超 3%。

輝達下殺超 16%，台積電 ADR 瀉超 13%。費半指數慘崩逾 9%，創 2020 年 3 月以來最差單日表現。iShares 半導體 ETF 跌落逾 7%。

‌



隨著股市暴跌，資金開始湧向避險資產，10 年期美債殖利率下跌多達 12 個基點至 4.50%，為一個多月以來最低，而日元和瑞郎等避險貨幣飆升。

DeepSeek 是一家來自中國的 AI 新創公司，先後發布了 DeepSeek- V3 和 DeepSeek- R1 兩款大模型，受到市場矚目。由於 DeepSeek 訓練其最新模型之一的成本為 560 萬美元，僅為 OpenAI 最新大模型的 30 分之一，性能卻與 OpenAI 相當，讓矽谷震驚不已。

DeepSeek 週一乘勝追擊，發布開源多模態人工智慧 (AI) 模型 Janus-Pro，其中 Janus-Pro-7B 在 GenEval 和 DPG-Bench 基準測試中打敗 OpenAI 的 DALL-E 3 和 Stable Diffusion。

科技巨頭財報季將於本週拉開序幕，其中蘋果、特斯拉、Meta 和微軟將公布財報。隨著 DeepSeek 崛起，並挑戰美國在 AI 領域的主導地位，人們將關注這些公司未來財測。

地緣政治方面，美國總統川普週日因哥倫比亞拒絕美方軍機降落，遣返非法移民，對哥倫比亞亮出關稅大刀，但哥國後來立場軟化接受美方所有條件。

與此同時，聯準會將於週二開始為期兩天的利率會議，這也是今年首場會議，聯準會正面臨新上任總統川普的壓力，川普 23 日呼籲聯準會立即降息，市場目前預計聯準會維持利率不變的可能性超過 97%。

美股週一 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 289.33 點，或 0.65%，收 44,713.58 點。

那斯達克指數大跌 612.47 點，或 3.07%，收 19,341.83 點。

S&P 500 指數下跌 88.96 點，或 1.46%，收 6,012.28 點。

費城半導體指數崩跌 488.70 點，或 9.15%，收 4,853.24 點。

NYSE FANG + 指數下跌 507.81 點，或 3.67%，收 13,327.86 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.91%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.25%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.24%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 探低 13.33%；日月光 ADR (ASX-US) 狂摔 10.41%；聯電 ADR (UMC-US) 微漲 0.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.21%。

企業新聞

DeepSeek 開發的大型模型應用程式在中國和美國的蘋果 App Store 免費下載排行榜上均名列第一。在美國的排行榜上，DeepSeek 甚至超越了 ChatGPT。

輝達 (NVDA-US) 血崩 16.86% 至每股 118.58 美元，市值蒸發 5890 億美元，創下華爾街股票單日市值跌幅最大。許多 AI 概念股遭受兩位數的損失。甲骨文 (ORCL-US) 下跌 14%。生產 AI 伺服器的美超微 (SMCI-US) 下跌 13%。晶片製造商博通 (AVGO-US) 下跌 17%。

由於 AI 算力靠電力，發電廠商也受到牽連，Constellation Energy(CEG-US) 狂瀉 20.85%、Talen Energy (TLN-US) 慘跌 21.59%、Vistra (VST-US) 崩跌 28.27%。

但一些 AI 類股表現良好，包括 Salesforce (CRM-US)、Hubspot (HUBS-US) 和 Workday (WDAY-US) 實際上走高，策略師強調，投資人從關注基礎設施建設轉向那些使用 AI 來增加銷售額和利潤的企業。

AT&T(T-US) 勁揚 6.27% 至每股 24.14 美元。AT&T 第四季業績出色，季節性促銷和搭售產品優惠推動手機用户和光纖網路用户數量增長高於預期。

與其他大型科技巨頭相比，蘋果在 AI 方面資本支出相對較少，暫時躲過了 DeepSeek 引發的暴跌，蘋果 (AAPL-US) 揚升 3.25% 至每股 229.86 美元，市值來到 3.46 兆美元，超越輝達，奪回全球市值王寶座。蘋果預計週四盤後將公布最新財報。

華爾街分析

摩根士丹利 E*Trade 交易和投資部門常務董事 Chris Larkin 表示：「隨著人工智慧領域的顛覆，市場原本將迎來重要的一週。這可能會使本週的大型科技股財報對市場情緒更加重要。

紐約梅隆資本市場的市場策略和洞察主管 Bob Savage 寫道：「外國競爭對手對美國主導的 AI 主導地位的催化劑引發有關貿易、半導體晶片和能源需求的其他問題。繼上週的強勁回報後，市場不穩定、波動性更大。」

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 解析：「如果 DeepSeek 確實是眾所周知更好戰術，那麼這可能會擾亂過去兩年推動市場發展的整體 AI 敘事，這可能意味著對晶片的需求減少、對為模型提供燃料的大規模電力生產需求減低，以及對大型資料中心的需求減少。」