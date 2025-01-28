DeepSeek深夜發布新款開源AI模型Janus-Pro

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-28 01:51

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DeepSeek 週二 (28 日) 發布開源多模態人工智慧 (AI) 模型 Janus-Pro，其中 Janus-Pro-7B 在 GenEval 和 DPG-Bench 基準測試中打敗 OpenAI 的 DALL-E 3 和 Stable Diffusion。

DeepSeek 團隊正式發表兩款多模態框架，即 Janus-Pro 和 JanusFlow。

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(圖片：DeepSeek 專家)

Janus-Pro 是一款統一多模態理解與生成的創新框架，透過去耦合視覺編碼的方式，大幅提升了模型在不同任務中的適配性與表現。

JanusFlow 是一款透過生成流 (Rectified Flow) 與自迴歸語言模型融合實現統一的框架，不僅在理解任務中表現優異，還能製作高品質影像，同時展現框架設計的極簡與強大。

其優異表現顯示，Janus-Pro-7B 在人工智慧任務中具有競爭優勢，這可能會影響該領域未來的研發方向。

隨著科技業努力應對 Janus-Pro-7B 的推出及其影響，現在市場高度關注在其他公司將如何應對 DeepSeek 的挑戰。

AI 觀察家 Rowan Cheung 表示，DeepSeek 的新模型可以為人工智慧效能設定新標準。