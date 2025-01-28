DeepSeek引發大屠殺 輝達市值蒸發5890億美元 史上最暗夜

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-28 06:07

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中國新創公司 DeepSeek 的最新模型 R1 在全球排名中取得了驚人的成就，甚至與美國競爭對手相抗衡，輝達週一暴跌超過 16%，市值蒸發超過 5000 億美元，幅度為美股史上最大。

輝達 (NVDA-US) 週一股價暴跌超 16.86% 至每股 118.58 美元，創 2020 年 3 月以來最大跌幅，市值蒸發 5890 億美元，打破其去年 9 月單日蒸發市值約 2,790 億美元的紀錄。

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同時，那斯達克指數重挫超 3%，費半指數遭血洗近 10%。

輝達的創辦人兼執行長黃仁勳身價暴跌約 208 億美元 (圖片：shutterstock)

輝達暴跌令執行長黃仁勳淨資產隨之驟跌，從 1244 億美元下滑至 1037 億美元，使他在《福布斯》(Forbes) 全球億萬富豪榜上排名從第 10 名跌至第 17 名。

美國 Tiger Research 分析師在一份客戶報告中寫道：「對於持有輝達或相關 ETF 的投資人來說，關鍵問題是 2026 年的資本支出成長能否保持其軌跡，尤其是在定價完美的市場中。」

分析師稱：「在情況明朗之前，輝達不斷增加的不確定性將對其股價構成壓力。」

DeepSeek 在過去一週推出了一系列開源 AI 模型，聲稱其性能可與 OpenAI 的 ChatGPT 等競爭對手的產品相媲美，而成本僅為其一小部分。

DeepSeek 進展表明，中國 AI 已經找到了繞過出口禁令的方法，專注於利用有限的資源來提高效率。

輝達發言人週一表示，DeepSeek 是一項出色的 AI 進步，也是測試階段運算擴展 (Test-Time Scaling) 的完美範例。

(圖片：shutterstock)

Bernstein 分析師指出，新模型令人印象深刻，特別是它們能夠與 OpenAI 和 Meta (META-US) 類似產品競爭。然而，他們表示，更廣泛的市場對 DeepSeek 模型的反應似乎被誇大了。

Bernstein 提到：「如果我們承認 DeepSeek 可能已經將實現同等模型性能的成本降低了 10 倍，無論如何，當前模型成本軌跡每年都會增加.... 下去。」

他們補充說，AI 產業需要像 DeepSeek 這樣的創新來不斷進步，因為它可以幫助從現有硬體中擠出更多東西。

Bernstein 指出，提高 AI 基礎設施的需求仍然存在，任何新的運算能力都可能被 AI 需求的激增所吸收。

Miller Tabak + Co. 分析師 Matt Maley 認為，DeepSeek 最新的 AI 模型更具成本效益，並且運行在不太先進的晶片上，但關鍵問題之一是，可以從中獲得什麼樣的收入？

其他市場觀察人士質疑 DeepSeek 是否如該公司聲稱的那樣僅使用 1 萬個輝達 A100 晶片。