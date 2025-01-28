輝達最新聲明：DeepSeek未來將需要更多輝達AI晶片

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-28 04:32

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輝達 (NVDA-US) 週一 (27 日) 發布聲明指出，中國人工智慧 (AI) 公司 DeepSeek 的進步表明輝達晶片對中國市場的可用性，未來將需要更多的輝達晶片來滿足 DeepSeek 服務的需求。

輝達聲明指出，DeepSeek 成果說明如何使用該技術、利用廣泛可用的模型建立新模型，同時運算完全符合美國出口管制。

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輝達在聲明中強調，推理需要大量輝達 GPU 和高效能網路。

DeepSeek 的一篇研究論文顯示，它使用了大約 2000 個輝達 的 H800 晶片 (圖：shutterstock)

輝達聲明並未挽救股價，該股週一盤中暴跌超 17%，殺成一灘死水，收跌超 16.86% 至每股 118.58 美元，創 2020 年 3 月以來最大跌幅。投資人仍舊擔心中國 DeepSeek 與 OpenAI 等競爭對手相比，使用的輝達晶片成本遠少於美國公司。

DeepSeek 表示其最新的 AI 模型之一的訓練成本僅為 560 萬美元。 OpenAI 的 GPT 模型的訓練成本超過 1 億美元。

DeepSeek 的一篇研究論文顯示，它使用了大約 2000 個輝達 的 H800 晶片，這些晶片的設計目的是遵守美國 2022 年發布的出口管制措施，但專家指出，這些晶片幾乎不會減緩中國 AI 發展進步。

蘭德公司技術分析高級顧問 Jimmy Goodrich 表示，中國至少有十幾台大型超級電腦配備了大量輝達晶片，這些晶片在 DeepSeek 用來學習如何提高效率時是合法購買的。運算效率也是美國 AI 公司關注的重點。

Goodrich 表示：「DeepSeek 並不是憑空出現的，他們擁有一支非常優秀的團隊，多年來一直致力於模型構建，如果他們能夠獲得更多的運算能力，天知道他們會有多強大的能力。」

黃仁勳曾言：沒有物理定律限制 AI 資料中心擴展到百萬晶片 (圖：shutterstock)

Scale AI 執行長 Alexandr Wang 表示，DeepSeek 擁有約 5 萬個 H100 晶片，而不是他們 (DeepSeek) 聲稱的 1 萬個 A100，但因為違反了美國實施的出口管制，所以 DeepSeek 不能談論這些。特斯拉執行長馬斯克同意 Wang 的評估。

受到美國晶片出口限制影響，輝達向中國特供 H20 晶片。雖然這些限制限制了該晶片在 AI 訓練中的用途，但 Goodrich 表示：「H20 晶片可能是世界上最好的推理晶片。華府還會允許這類晶片賣給中國多久？」

AI 模型可能開始需要比目前使用的更少的晶片和能源，數百萬 AI 晶片前景可能成為空談。

投行 Raymond James 寫道：「如果 DeepSeek 的創新得到廣泛採用，那麼即使在美國的超大規模企業中，模型訓練成本也可能會大幅下降，這可能會引發一些人質疑數百萬個 XPU/GPU 叢集需求。」

輝達執行長黃仁勳去年曾表示：「沒有物理定律限制 AI 資料中心擴展到百萬晶片，現在可以將 AI 軟體擴展到多個資料中心運作。我們已經為能夠在一個前所未有的水平上擴展計算做好了準備，而且我們現在才剛剛開始。」