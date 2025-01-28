遭大規模網路攻擊 DeepSeek限制註冊

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-28 00:33

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中國 AI 新創公司 DeepSeek 週二 (28 日) 宣布，由於其服務遭到大規模網路攻擊，該公司暫時限制新用戶註冊，但現有用戶能照常登入。

DeepSeek 最新聲明指出，近期 DeepSeek 線上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制了 + 86 手機號以外的註冊方式，已註冊用戶可以正常登錄，感謝理解和支持。

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(圖片：DeepSeek)

DeepSeek 掀科技股大屠殺

DeepSeek 的出現正在動搖投資人對過去兩年美股 AI 多頭信心。它使人們對圍繞輝達等 AI 概念股炒作產生質疑，並一路波及整個市場，打擊了原本有望從 AI 資料中心需求中獲得提振的電力生產商的股價。

AI 霸主輝達 (NVDA-US) 週一血崩 16.86% 至每股 118.58 美元，市值蒸發 5890 億美元，創下美股史上最大的單日市值蒸發規模，打破去年 9 月初的紀錄 (2,790 億美元)。

花旗分析師表示，DeepSeek 新聞發布後，運算成本已成為人們討論的關鍵議題。

他們表示，雖然美科技巨頭在最先進 AI 模型上的主導地位可能會受到威脅，但競爭對手的一個關鍵障礙是獲得最好的晶片。分析師表示，正因為如此，領先的 AI 公司可能不會放棄更先進的 GPU。

他們補充說，上週美國總統川普宣布的 5000 億美元「Stargate」(星際之門) 計畫是「對先進晶片需求的認可」。

Bernstein 分析師對 DeepSeek 工具的實際開發成本是否低於 600 萬美元表示懷疑。他們質疑這個數字是否排除了先前研究和實驗的其他成本，以使該技術達到今天的水平。

Bernstein 團隊表示，儘管 DeepSeek 的模型看起來很棒，但不需要認為這是奇蹟，那些關於 AI 基礎設施「喪鐘」的說法被過度渲染了。

爆紅 DeepSeek 嚇壞矽谷

DeepSeek 公司由 Huanfang Quantitative 於 2023 年 7 月創立，被業界譽為「AI 界的拼多多」。

DeepSeek 先後發布了 DeepSeek- V3 和 DeepSeek- R1 兩款大模型，受到市場矚目，由於 DeepSeek 訓練其最新模型之一的成本為 560 萬美元，僅為 OpenAI 最新大模型的 30 分之一，性能卻與 OpenAI 相當，讓矽谷震驚不已。

DeepSeek 作為 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和其他領先人工智慧工具的快速成長的競爭對手。

週一早些時候，DeepSeek 開發的大型模型應用程式在中國和美國的蘋果 Apple Store 免費下載排行榜上均名列第一。

DeepSeek 應用程式的成功，與其背後的 DeepSeek-R1 模型有密切關係。R1 模型以其「品質好、價格低」的特性，在開發者社群中引起了轟動。該模型是開源的，並採用 MIT 許可協議，支援免費商業使用、任意修改和衍生開發。

DeepSeek R1 在數學、程式碼和自然語言推理等任務中的表現可與 OpenAI 的 o1 模型相媲美。在國外的大型模型排名榜 Chatbot Arena 上，DeepSeek-R1 的基準排名已上升到所有類別中的第三名，與最新版本的 OpenAI 的 ChatGPT-4o 並列。

在風格控制模型 (StyleCtrl) 類別中，R1 模型也與 OpenAI 的 o1 模型並列第一。

DeepSeek V3 是一種先進的語言模型，採用 混合專家 (MoE) 架構，具有 6710 億個參數。它針對不同類型的任務使用多個專業的子網路 (專家) ，並使用路由機制將每個輸入導向最合適的專家。V3 模型在每個任務中選擇性地啟動 370 億個參數，在不犧牲效能的情況下降低了計算成本。