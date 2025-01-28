高盛：DeepSeek崛起 避險基金暫停了對美國AI的押注

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 10:00

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高盛發布報告，稱中國人工智慧（AI）大模型 DeepSeek 強勢崛起，避險基金已開始觀望美國本土扶植的 AI 模式熱潮是否還會持續。

總部位於中國杭州的 DeepSeek（深度求索）公司，在去年 12 月底發布 DeepSeek-V3 模型，開發時間據稱僅用了兩個月時間，訓練成本更不到 600 萬美元，遠低於美國同行。

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DeepSeek 上周又發布了推理模型 DeepSeek-R1，模型能力與 AI 龍頭公司 OpenAI 的推理模型 o1 相當。

DeepSeek 引發了市場對 AI 開發成本和美國領先地位的質疑。美股周一（27 日）多慘遭血染，那斯達克指數重挫超過 3%， 費半指數慘崩逾 9%，輝達暴跌逾 16%

據《路透》周一報導，高盛上周五在報告中指出，避險基金上周已開始撤離對科技股的押注。報告由高盛主經紀業務部門提出，涵蓋了 1 月 17 日至 24 日的數據。

高盛提到，避險基金也繼續脫手科技業相關美股，包括為科技業提供基礎設施的公司。AI 有任何進展，這些電力和能源相關公司也會獲益，例如推動 AI 模型的資料中心、為電動車建造充電站的企業等。

數據顯示，總體交易流向表明，避險基金在過去一年中更傾向於拋售這些股票，這些股票原本有望因美國主導的 AI 熱潮而走高。