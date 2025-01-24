〈美股盤後〉川普要求Fed降息 標普創新高 費半收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-24 05:52

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美國總統川普呼籲聯準會立刻降息，美股週四 (23 日) 續揚。標普升逾 0.5%，創下歷史新高紀錄。晶片股疲弱，費半收黑 0.45%，因 SK 海力士對 2025 年記憶體需求前景感到擔憂。

川普週四於瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 發表視訊演說，川普稱將要求聯邦公開市場委員會 (FOMC) 立即降息，還將要求沙烏地阿拉伯和 OPEC 降低石油價格，並重申他將利用關稅將製造業帶回美國。

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世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 警告，若川普的關稅威脅引發報復性貿易戰，將對全球增長產生災難性後果，並呼籲各國避免報復行為。

另外，川普週四簽署有關人工智慧、加密貨幣、科學創新的行政命令，同時發布更多赦免令，包括赦免 23 名反墮胎活動人士。

美股週四 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 408.34 點，或 0.92%，收 44,565.07 點。

那斯達克指數上漲 44.34 點，或 0.22%，收 20,053.68 點。

S&P 500 指數上漲 32.34 點，或 0.53%，收 6,118.71 點。

費城半導體指數下跌 24.64 點，或 0.45%，收 5,444.65 點。

NYSE FANG + 指數上漲 82.17 點，或 0.60%，收 13,865.30 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 2.08%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.076%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.20%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.17%。

台股 ADR 僅日月光走低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.64%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.82%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.59%。

企業新聞

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 全力投資 AI 醫療股 Tempus(TEM-US)，2025 年增持超過 60 萬股。Tempus(TEM-US) 週四飆漲 8.70% 至每股 54.84 美元，今年迄今漲幅高達 60.12%。

奇異航太公司宣布 2025 年將股票回購規模增加至 70 億美元並將股利提高 30%，奇異航太公司 (GE Aerospace)(GE-US) 強升 6.60% 至每股 200.80 美元。

美超微 (SMCI-US) 收低 1.33% 至每股 33.41 美元。儘管美超微在 2024 年經歷了波動，但 Loop Capital 重申了對該股的「買入」評級，部分原因是輝達 Blackwell 晶片成長。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 微跌 0.20% 至每股 197.98 美元。外媒報導，加薩衝突爆發後，Google 雲端部門員工直接與以色列軍方接觸，提供 AI 技術支援。

艾司摩爾 ADR (ASML-US) 下滑 2.67% 至每股 746.24 美元。荷蘭總理史庫夫 (Dick Schoof ) 預計川普將繼續限制晶片設備大廠艾司摩爾 (ASML) 向中國出口。對華出口產品的問題上，荷蘭政府希望自行決定實施什麼樣的政策。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.3 萬，預期 22.1 萬，前值 21.7 萬

美國上週續領失業金人數報 189.9 萬，預期 186 萬，前值 185.3 萬

華爾街分析

瑞銀分析指出，美股成長動能不斷，仍具上升空間，儘管近期有所波動，但密切關注川普 2.0 政府動態同時，投資人不應忽視仍有利於美股的基本面。

City Index 和 Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 表示：「交易員熱切期待對川普貿易政策的新見解，川普在關稅問題上採取更溫和的態度，有助於安撫投資人緊張情緒。」

Renaissance Macro Research 經濟學研究負責人 Neil Dutta 解析 ：「無論正確與否，川普都希望看到能源產業出現積極的供應衝擊。這反過來會降低通膨預期，進而推動降息。​​」