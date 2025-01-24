OpenAI推出新功能「Operator」 一手包辦日常瑣事

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 02:40

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OpenAI 周四 (23 日) 推出名為「Operator」的新功能，將其 ChatGPT 聊天機器人升級，讓它能夠自動化執行各種日常任務，如規劃假期、填寫表單、預約餐廳以及訂購雜貨等。這項新功能被形容為一個「代理人」，可以在網絡上自動執行用戶指派的任務，並與網頁上的按鈕、選單及文本框進行互動。

「Operator」旨在解放用戶的時間，透過 AI 的幫助來處理繁瑣的日常事務。目前，這項功能僅對 ChatGPT Pro 用戶開放，用戶可以透過專用網址 Operator.ChatGPT.com 訪問。

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使用者只需提供任務指令，Operator 就會開始執行相關操作，並且能夠根據任務需要提出追問，像是要求提供登錄資訊等，從而讓任務的完成更加個性化和精確。即便如此，用戶仍可以隨時掌控螢幕，調整操作或終止任務，確保過程符合自己的預期。

除功能上的便捷，「Operator」也非常重視用戶的隱私。OpenAI 提供隱私控制選項，讓用戶可以選擇關閉「改善模型」設置，這樣就能避免「Operator」收集的數據用於模型訓練。此外，用戶還可以輕鬆刪除所有瀏覽數據，並一鍵登出所有網站，進一步保護個人隱私。

這項新功能與 Anthropic 的「Computer Use」功能展開了直接競爭。Anthropic 的 AI 系統也能像人類一樣操作電腦，執行複雜的多步驟任務，並且能解讀螢幕內容、選擇按鈕、輸入文本等。

這類技術的發展顯示了 AI 在自動化日常任務中的龐大潛力，也反映出整體 AI 市場的高速增長，預估在未來十年內，生成式 AI 市場將突破 1 兆美元的營收。近期，Google(GOOGL-US) 向 Anthropic 投資超過 10 億美元，顯示出該領域的強大競爭力。