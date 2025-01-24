〈貴金屬盤後〉金價隨美元走軟微漲 川普政策成焦點

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-01-24 05:18

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黃金價格周四 (23 日) 小幅上漲，因美元在美國總統川普 (Donald Trump) 呼籲降低利率後走軟，市場焦點仍集中在川普政策的廣泛影響上。

現貨黃金價格現貨黃金下跌 0.33%，報每盎司 2,761.7 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.2%，報每盎司 2,765 美元。

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金價周三曾觸及三個多月以來新高，僅比去年 10 月創下的歷史高點 2,790.15 美元低 26.72 美元。

美元指數下跌 0.2%，使以美元計價的黃金對其它貨幣持有者來說更便宜。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，「美元早些時候上漲，隨後下跌，這推動金價脫離低點。」

他補充道，「今天的波動反映了來自白宮政策方向的影響，我認為部分波動是出於對政策發布的預期。」

川普在世界經濟論壇 (WEF) 上發表演講時，強調他致力於抑制通膨，並宣布計劃推動立即降息。他也敦促其它國家採取類似措施，以應對全球經濟挑戰。

非收益性資產黃金在低利率環境中表現強勁。

然而，根據 CME Group 的 FedWatch 工具，交易員認為美國聯準會 (Fed) 在 1 月 28 日至 29 日的會議上保持利率不變的機率為 99.5%。

此外，川普表示可能於 2 月 1 日宣布對來自加拿大、墨西哥、中國和歐盟的進口商品徵收關稅，這讓市場對川普的貿易計畫充滿不確定性。

Pavilonis 補充道，「目前存在太多的不確定性，我認為金價以及其他市場可能會暫時停滯，等待更明確的政策實施方向。」

此外，川普也威脅俄羅斯「及其他參與國」，若無法達成結束烏克蘭戰爭的協議，將對其徵稅、加徵關稅及實施制裁。

俄羅斯是全球最大的鈀金生產國，也是美國主要的金屬供應來源。

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