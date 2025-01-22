〈美股盤後〉川普2.0首個交易日 美股漲聲同慶

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-22 06:09

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川普第二任期的首個交易日，美股週二 (21 日) 漲聲同慶，道瓊升超 530 點，費半大漲超 1%，那指與標普收紅超 0.6%。10 年期美債殖利率降至三週以來最低。

川普週一宣誓就職美國總統首日就發布約 20 個行政命令，還威脅對墨西哥和加拿大徵收關稅，但整體來說對推動關稅措施展現節制。

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在一份備忘錄中，川普命令商務部、財政部和美國貿易代表調查貿易赤字造成的「經濟和國家安全影響和風險」，並建議「適當」的應對措施，如全球補充關稅或其他政策來解決這個問題。

川普週一宣布一系列與移民相關的行政命令，同時限制「出生公民權」的適用範圍，旅美生子不再享有自動公民權。

川普也宣布美國退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織，以及另一項尋求將對 TikTok 的禁令推遲 75 天的命令。

哥倫比亞廣播公司新聞網 (CBS News) 週二 (21 日) 報導，美國總統川普將宣布由私營單位投資建設美國人工智慧 (AI) 基礎設施的計畫，OpenAI、日本軟銀集團、甲骨文將成立名為「Stargate」(星際之門) 的合資公司主導此計畫。

美股週二 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 537.98 點，或 1.24%，收 44,025.81 點。

那斯達克指數上漲 126.58 點，或 0.64%，收 19,756.78 點。

S&P 500 指數上漲 52.58 點，或 0.88%，收 6,049.24 點。

費城半導體指數上漲 68.76 點，或 1.29%，收 5,378.49 點。

NYSE FANG + 指數上漲 142.57 點，或 1.07%，收 13,411.06 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.60%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.05%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.11%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.40%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 4.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.37%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 走低 0.57% 至每股 424.07 美元。川普上任後立即下令其政府考慮取消有利於電動車的補貼和其他政策，這可能會減緩美國普及清潔能源汽車的速度。

英特爾 (INTC-US) 揚升 1.30% 至每股 21.77 美元。特斯拉 CEO 馬斯克被認為是該傳聞中英特爾的潛在收購者，但伯恩斯坦分析師建議避開英特爾股票，因為收購傳聞有可能推動股價上漲，但收購英特爾的可行性不大。

蘋果 (AAPL-US) 收低 3.19% 至每股 222.64 美元。Jefferies 研判對 iPhone 需求疲弱的擔憂已成現實，股價估值過高，AI 需求疲軟，預計蘋果第一季財測可能遜色，故下調蘋果股票評級至「遜於大盤」(underperform)。

Netflix (NFLX-US) 週二盤後飆升超 14%，正常交易時段，該股收紅 1.35% 至每股 869.68 美元。Netflix 週二盤後公布財報亮眼，去年第四季營收飆升至 102.5 億美元，年增 16%，付費會員數突破 3 億，並將 2025 年全年營收預期上調至 435 億美元至 445 億美元。

華爾街分析

E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 在一份報告中寫道：「隨著交易員接受低於預期的通膨數據和銀行強勁盈利，股市正經歷兩個多月以來最大的一周漲幅。 由於本週數據消息清淡，財報可能會決定標普是否能夠自 12 月初以來首次連續數週的升勢。」

美銀全球研究部認為，即使關稅被推遲，它們也可能成為新政府的關鍵政策支柱，由於關稅上調時間仍存在不確定性，一些風險溢價可能會持續下去。

Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 表示：「川普 2.0 政府治理之下，預計美股將受到政經頭條推動，特別是在關稅、預算談判以及有關 2017 年川普減稅政策到期的辯論開始發揮作用時，雖然這些消息會造成股價波動，但這也為股民創造機會。」

麥格理策略師 Thierry Wizman 表示，加拿大和墨西哥都在美國盟友名單內，它們可能會向美國做出必要的讓步，以避免川普政府的額外關稅。