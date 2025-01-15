〈美股盤後〉美PPI意外降溫 道瓊漲超220點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-15 05:15

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隨著對通膨數據的關注，美債殖利率下滑，美股週二 (14 日) 多收紅。

大型科技股波動，那指承壓收黑 0.23%。不過，資金湧向公用事業、金融和材料股，各板塊漲幅均超過 1%，推動標普尾盤翻紅 0.11%。開拓重工與 3M 領漲之下，道瓊升超 220 點。

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2 年期美債殖利率下滑 3.6 個基點至 4.364%。10 年期美債殖利率下降 1.4 個基點至 4.787%，均創去年 12 月 30 日以來最大跌幅。

美國勞工部週二公布的去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.2%、年增 3.3%，均低於市場預期。

這份報告有助緩和外界對物價壓力的憂慮，但並沒有完全改變一些市場參與者的觀點，即週三公布的 12 月消費者物價指數 (CPI) 可能會出現意外上漲。

政經消息，即將卸任的美國總統拜登簽署行政命令，將利用聯邦土地進行資料中心開發，以繼續美國在人工智慧創新領域的主導地位。

拜登政府週一宣布針對 AI 晶片頒布新規，將世界各國分為 3 個不同管制等級，其中針對中國、俄羅斯等 22 國，將禁止其獲得先進 AI 系統及訓練所需的算力，新規將會在發布 120 天後才正式生效。

週二傳美國候任總統川普的經濟團隊正在討論逐月慢慢提高關稅，而不是一次性提高關稅，藉此增加談判籌碼，並且盡量避免通膨飆升。

美股週二 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 221.16 點，或 0.52%，收 42,518.28 點。

那斯達克指數下跌 43.71 點，或 0.23%，收 19,044.39 點。

S&P 500 指數上漲 6.69 點，或 0.11%，收 5,842.91 點。

費城半導體指數上漲 25.91 點，或 0.52%，收 5,045.95 點。

NYSE FANG + 指數下跌 46.93，或 0.36%，收 12,850.42 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數淪陷。Meta (META-US) 下跌 2.31%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.71%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.32%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.04%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.10%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.03%。

企業新聞

臉書母公司 Meta (META-US) 收低 2.31% 至每股 594.25 美元。Meta 發給全體員工的一份內部備忘錄顯示，該公司將透過基於業績的方式裁撤約 5% 的員工並且打算今年招聘新人填補空缺。

輝達 (NVDA-US) 下滑 1.10% 至每股 131.76 美元。拜登政府週一宣布對輝達及全球其他半導體業者生產的先進 AI 晶片，實施全面性出口管制。輝達發布聲明表達強烈不滿。

波音 (BA-US) 走跌 2.08% 至每股 167.02 美元。波音 2024 年全年則交付飛機 348 架，較前一年交付量 528 架，減少約三分之一，降至新冠疫情以來的最低，包括供應鏈延遲、生產品質問題、更嚴格監管審查，以及一場持續七週的勞工罷工，這些都減緩了組裝線的速度。

外媒報導，美國政府對俄羅斯能源部門實施新一輪制裁後，美國油田服務公司 SLB 面臨來自美國立法者越來越大的壓力，要求退出俄羅斯。SLB (SLB-US) 收紅 0.050% 至每股 39.87 美元。

經濟數據

美國去年 12 月 NFIB 小企業信心指數報 105.1，預期 101.3，前值 101.7

美國去年 12 月 PPI 年增率報 3.3%，預期 3.5%，前值 3.0%

美國去年 12 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國去年 12 月核心 PPI 年增率報 3.5%，預期 3.8%，前值 3.5%

美國去年 12 月核心 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 表示：「近期的經濟強勁加上關稅威脅的上升，增加通膨升溫風險。」

Raymond James 首席經濟學家 Eugenio Aleman 寫道：「12 月 PPI 優於預期將對市場產生積極影響，市場在過去幾個月一直擔心通膨數據上升。」

投資人現在正在關注週三的消費者物價指數 (CPI)，CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「如果 CPI 高於預期，對股市來說肯定是個壞消息，因為這意味著聯準會確實會繼續放慢降息步伐。」