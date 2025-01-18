〈美股盤後〉川習熱線 道瓊標普迎川普當選以來最佳周

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-18 06:07

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當選總統川普下週一就職典禮登場前幾天，川習通話談廣泛議題，股市看漲押注仍在持續，美股週五 (17 日) 集體收紅。道瓊走高超 330 點，標普與那指漲超 1%，特斯拉升超 3%。區塊鏈類股隨比特幣走強。

隨著投資人評估最近幾天的大型銀行財報和通膨數據，市場變得樂觀，這重新燃起了對降息的押注。10 年期公債殖利率週五回落至 4.6% 左右。

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一週來看，道瓊本週上漲 3.7% 。標準普爾指數上漲 2.9%，創去年 11 月美國總統大選當週以來的最好表現，那斯達克指數較上週上漲 2.4%，創下 12 月初以來最佳單週表現。

市場等待當選總統川普 1 月 20 日的就職典禮，人們對他計劃對主要經濟體徵收貿易關稅的猜測加劇。

川普週五與中國國家主席習近平週五通話，討論 TikTok、芬太尼 (Fentanyl)、貿易等議題。

美國最高法院週五一致支持社群媒體平台 TikTok 的「不賣就禁」法，要求中國母公司字節跳動在本週日 (19 日) 之前出售旗下 TikTok，否則該應用程式將面臨在美國的實質禁令。

美股週五 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 334.7 點，或 0.78%，收 43,487.83 點。

那斯達克指數上漲 291.91 點，或 1.51%，收 19,630.2 點。

S&P 500 指數上漲 59.32 點，或 1%，收 5,996.66 點。

費城半導體指數上漲 146.78 點，或 2.84%，收 5,309.74 點。

NYSE FANG + 指數上漲 184.56 點，或 1.41%，收 13,268.49 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數反彈。Meta (META-US) 漲 0.24%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.39%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.53%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.10%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.48%。

企業新聞

傳有神秘買家欲收購整個英特爾，英特爾 (INTC-US) 週五飆升 9.25% 至每股 21.49 美元。英特爾去年 11 月從道瓊指數中剔除，但在過去 12 個月內仍下跌了 50% 以上。

美媒報導，首批搭載輝達最新 GB200 的 AI 伺服器機櫃，出現過熱與晶片互聯方式出狀況等問題，全球四大雲端服務供應商 (CSP) 及其他主要買家因而正削減目前版本的機櫃訂單。輝達 (NVDA-US) 仍揚升 3.10% 至每股 137.71 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.06% 至每股 426.50 美元。外界猜測特斯拉執行長馬斯克可能會收購 TikTok，目前 TikTok 需要找到美國買家，否則從下週開始，它將實際上面臨全美範圍的禁令。

各大銀行強勁財報，推動銀行股試圖擺脫 12 月持續到 2025 年初的低迷狀態。 高盛 (GS-US) 和花旗 (C-US) 集團本週各漲約 12%，而摩根大通 (JPM-US) 本週升超 8%。

經濟數據

美國去年 12 月建築許可月增率初值報 - 0.7%，預期 - 2.4%，前值 5.2%

美國去年 12 月建築許可年化總數初值報 148.3 萬戶，預期 146 萬戶，前值 149.3 萬戶

美國去年 12 月新屋開工月增率報 15.8%，預期 2.0%，前值 - 3.7%

美國去年 12 月新屋開工年化總數報 149.9 萬戶，預期 132 萬戶，前值 129.4 萬戶

美國去年 12 月工業生產月增率報 0.9%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國去年 12 月製造業生產量月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.4%

華爾街分析

Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 表示：「在川普的領導下，金融業將獲得最大的援助，這有三個潛在積極催化劑，包括商業和消費者信心的上升、延長減稅以及放鬆管制。」

巴克萊策略師 Emmanuel Cau 寫道，本週早些時候好於預期的經濟數據幫助重振了股市的金髮女孩經濟的敘事，並可能促使人們重新冒險。