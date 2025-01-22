新王登基：2024比亞迪純電動車產量 首度超越特斯拉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-22 08:30

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據《IT 之家》周二（21 日）報導，去年比亞迪生產了 1,777,965 輛電動車，略高於特斯拉的 1,773,443 輛。

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儘管兩者差距不大，但這一里程碑象徵中國電動車正在全球多個新興市場迅速普及。

具體來看，在純電動車領域，比亞迪全年累計產量為 1,777,965 輛，增長 11.85%；累計銷量為 1,764,992 輛，成長 12.08%。插電式混合動力車全年累計產量為 2,503,119 輛，激增 73.34%；累計銷量為 2,485,378 輛，躍增 72.83%。

2024 年全年，特斯拉共生產 1,773,443 輛電動車，共交付 1,789,226 輛電動車。

由於美國政府對進口中國電動車徵收高額關稅，並試圖禁止任何搭載中國技術的車輛進入美國市場，比亞迪在美國市場的前景並不樂觀。因此，比亞迪將目光轉向了東南亞、中東、南美等潛力巨大的市場。