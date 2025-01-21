特斯拉品牌價值連兩年下滑 都怪馬斯克言行

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-21 23:10

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根據英國品牌顧問公司 Brand Finance 最新報告，特斯拉 (TSLA-US) 的品牌價值在 2024 年大跌 26%，連續第二年下滑。造成此結果的因素包括產品線老化以及執行長馬斯克極具爭議的言行。

Brand Finance 的數據顯示，特斯拉目前的品牌價值估計為 430 億美元，比 2024 年初的 583 億美元和 2023 年初的 662 億美元大幅下降。

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在汽車產業，豐田以 647 億美元的品牌價值繼續位列首位，梅賽德斯緊隨其後，品牌價值為 530 億美元。

Brand Finance 透過對約 17.5 萬名全球調查者的分析顯示，消費者對特斯拉的看法與華爾街的評估有明顯差異。雖然特斯拉股價在 2024 年大漲 63%，但在品牌認知方面卻出現了下滑。

在「考慮購買」、「聲譽」和「推薦度」等關鍵指標上，特斯拉在其主要市場 (美國、歐洲和亞洲) 的得分均有所下降。特別是在歐洲，特斯拉的「考慮購買」得分從 2024 年的 21% 降至 2025 年的 16%。

而競爭對手賓士集團和比亞迪 (01211-HK) 在美國以外市場的「考慮」與「建議得分」上都超過特斯拉。值得注意的是，特斯拉在美國仍維持 90% 的高忠誠度，但推薦度從 8.2 分 (滿分 10 分) 降至 4.3 分。

Brand Finance 的執行長 David Haigh 指出，馬斯克的政治言論和公眾形象對特斯拉品牌產生了負面影響。

Haigh 說：「有人認為他很了不起，但也有很多人不這麼想。如果你想買電動車，他的個人形象很可能會影響你是否選擇購買他公司的車，儘管這只是眾多因素之一。」

Haigh 表示，特斯拉品牌價值下降反映出其吸引力正在減弱：「這個人掌控著公司，他的行為會影響公司的聲譽。」

事實上，特斯拉已經出現了一些令人擔憂的跡象：特斯拉 2024 年交車量較 2023 年稍微下滑 1%，降至 179 萬輛。同時，特斯拉在美國電動車市場的市佔率也從 55% 降至 49%。

Haigh 表示：「除非特斯拉能推出一系列真正讓消費者興奮的新產品，並緩解其領導者造成的一些對抗情緒，否則它將被視為已過巔峰並開始走下坡。」

Brand Finance 也對其他由馬斯克領導的品牌進行評估，包括 X 社群媒體平台、航空航太防禦公司 SpaceX，及其 Starlink 衛星網路業務。

調查顯示，X 的整體品牌價值從 673 萬美元降至 498 萬美元，下降幅度達 26%。 X 平台的知名度從 2022 年的 94% 下降至如今的 78%。在馬斯克接手並更名後，推特 (Twitter) 的品牌價值在短時間內降低了 75%。