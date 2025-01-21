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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲1.12%，報1.4466元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 09:00


截至台北時間21日09:00，美元/加幣上漲0.016點漲幅達1.12%，暫報1.4466點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.43%
  • 近 1 週：-0.50%
  • 近 3 月：+3.67%
  • 近 6 月：+4.18%
  • 今年以來：-0.55%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.71，本日上漲0.69%
  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日上漲0.33%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.64%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.75，本日上漲0.96%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日上漲0.79%
  • 歐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.52%

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美元/加幣1.44330.89%
澳元/美元0.6236-0.61%
紐元/美元0.5641-0.53%
歐元/美元1.0375-0.37%

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