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拜登卸任：退休金41萬美元 年薪比在職總統還高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-21 08:30

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美國總統拜登周一（20日）正式結束4年總統任期。（圖：Shutterstock）

美國總統拜登周一（20 日）正式結束 4 年總統任期。現年 82 歲的拜登，是美國最年長的總統，先後擔任過參議員、副總統和總統，退休金比美國在職總統還高。

美國全國納稅人聯盟發布的報告指出，拜登退休後，可以領兩份退休金，一份是總統退休金，另一份是國會成員退休金。


拜登從 1973 年開始擔任參議員，時間長達 36 年。歐巴馬執政時期，拜登當了 8 年副總統，副總統也兼任參議院議長。

納稅人聯盟估算，拜登在美國國會累計工作了 44 年，退休每年至少能領取 16.64 萬美元的退休金。

2024 年，美國前總統的退休金為每年 24.64 萬美元。總統退休金加上國會成員退休金，拜登每年能拿到 41.28 萬美元，而美國在職總統的年薪為 40 萬美元。

1 月 19 日，也就是拜登擔任總統的最後一個整天，他選擇在南卡羅萊納州查爾斯頓一座非裔教堂發表告別演說。拜登在講話中感謝南卡羅萊納州選民，讚揚非裔選民對美國的貢獻。

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