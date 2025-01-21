search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.6%，報1.4988元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 09:00


截至台北時間21日09:00，歐元/加幣上漲0.009點漲幅達0.6%，暫報1.4988點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.57%
  • 近 1 週：+1.16%
  • 近 3 月：-0.65%
  • 近 6 月：-0.25%
  • 今年以來：+0.01%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.73，本日上漲0.52%
  • 歐元/澳元相關性0.59，本日上漲0.49%
  • 英鎊/美元相關性0.49，本日上漲0.55%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.65，本日上漲0.3%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.52，本日上漲0.33%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.49，本日上漲0.63%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.49680.47%
歐元/美元1.0376-0.36%
澳元/美元0.6238-0.57%
英鎊/美元1.228-0.35%

延伸閱讀


Empty