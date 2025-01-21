1200萬人鬆口氣！勞保基金再延後3年至2031年才破產 潛藏負債從11兆飆至14兆
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 14:07
1200 萬人鬆口氣！勞動部今（21）日召開記者會公布最新精算報告指出，勞保基金用罄年限從原先估計的 2028 年延至 2031 年，再延後 3 年，但報告也指出，潛藏負債也從 2020 年的 11 兆 501 億元，截至 2023 年累計達 14 兆 1027 億元。
勞動部表示，勞動部已依《勞工保險條例》相關規定，完成每三年一次之勞保費率及財務精算作業，最新精算結果顯示，勞保整體收支變化趨勢與歷次精算結果具一致性，且在政府已連續 6 年撥補勞保基金總計 3,870 億元及搭配多元投資下，對於穩定基金流量已有助益，未來仍將持續定期掌握勞保財務狀況，確保制度之穩健運作。
按勞動部最新精算結果，勞保精算負債為 14 兆 1027 億，潛藏負債已達 13.23 兆元，在投資報酬率 4.5% 及納入截至 114 年止政府撥補金額等精算假設下，勞保基金累積餘額出現負值年度相較前次 (110 年) 報告所估的 2028 年延後 3 年，意即會在 2031 年破產。
勞動部強調，未來政府亦會持續撥補及強化基金投資運用，以維持基金水位，確保勞工給付權益。最新精算報告已置於勞工保險局網站 (https://www.bli.gov.tw/0108646.html)，民眾可上網查詢。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP