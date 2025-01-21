1200萬人鬆口氣！勞保基金再延後3年至2031年才破產 潛藏負債從11兆飆至14兆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 14:07

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1200 萬人鬆口氣！勞動部今（21）日召開記者會公布最新精算報告指出，勞保基金用罄年限從原先估計的 2028 年延至 2031 年，再延後 3 年，但報告也指出，潛藏負債也從 2020 年的 11 兆 501 億元，截至 2023 年累計達 14 兆 1027 億元。

勞動部表示，勞動部已依《勞工保險條例》相關規定，完成每三年一次之勞保費率及財務精算作業，最新精算結果顯示，勞保整體收支變化趨勢與歷次精算結果具一致性，且在政府已連續 6 年撥補勞保基金總計 3,870 億元及搭配多元投資下，對於穩定基金流量已有助益，未來仍將持續定期掌握勞保財務狀況，確保制度之穩健運作。

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