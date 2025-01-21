Switch 2首度導入霍爾搖桿 久昌Q2起出貨授權商

任天堂 (Nintendo) 宣布 4 月 2 日發表最新 Switch 2，除了螢幕變大、新增上方 Type-C 接孔等，更動最大的即是傳出將導入霍爾搖桿，以解決過往 Joy-Con 飄移的現象；久昌 ( 6720-TW ) 已切入任天堂授權商，預期第二季可望正式出貨，挹注今年營運。

業界指出，任天堂過去 Switch 的 Joy-Con 搖桿採用碳膜技術，因其長期使用容易造成飄移且不耐用，為眾多玩家所詬病，更一度被消費者團體告上法院，在此經驗後，任天堂也傳出將 Switch 2 的 Joy-Con 首度更改為霍爾搖桿，不僅壽命更長，靈敏度也更高，要根除過往飄移現象。