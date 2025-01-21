Switch 2首度導入霍爾搖桿 久昌Q2起出貨授權商
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-21 12:45
任天堂 (Nintendo) 宣布 4 月 2 日發表最新 Switch 2，除了螢幕變大、新增上方 Type-C 接孔等，更動最大的即是傳出將導入霍爾搖桿，以解決過往 Joy-Con 飄移的現象；久昌 (6720-TW) 已切入任天堂授權商，預期第二季可望正式出貨，挹注今年營運。
業界指出，任天堂過去 Switch 的 Joy-Con 搖桿採用碳膜技術，因其長期使用容易造成飄移且不耐用，為眾多玩家所詬病，更一度被消費者團體告上法院，在此經驗後，任天堂也傳出將 Switch 2 的 Joy-Con 首度更改為霍爾搖桿，不僅壽命更長，靈敏度也更高，要根除過往飄移現象。
隨著任天堂首度將霍爾搖桿列為標配，周邊授權商也摩拳擦掌準備搶佔新一波換機潮，在 CES 展會期間推出多款周邊產品，周邊商機蓄勢待發，久昌目前已與任天堂授權商合作，並陸續送樣驗證，預計未來將切入更多周邊授權商，甚至瞄準原廠。
以亮相時間推估，久昌預期第二季將開始出貨相關產品，加上鍵盤需求穩健與風扇馬達的旺季，法人看好，久昌第二季業績表現將再優於首季，並挹注全年營運；久昌去年受惠客戶鍵盤供不應求，全年營收達 5.07 億元，年增 41.22%，創下歷史新高。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇