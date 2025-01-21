外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.3601元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 18:20
截至台北時間21日18:20，美元/新加坡幣上漲0.0041點漲幅達0.3%，暫報1.3601點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.07%
- 近 1 週：-0.99%
- 近 3 月：+3.50%
- 近 6 月：+0.83%
- 今年以來：-0.59%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.85，本日上漲0.42%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲0.93%
- 美元/瑞郎相關性0.81，本日上漲0.5%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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